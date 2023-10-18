عودة شيرين للغناء مجدداً

النهار Plus

أكد المنتج محسن جابر أن عملاً فنيًّا قريبًا جدا سيجمعه بالفنانة شيرين عبد الوهاب، بعد أن كان قد تطرّق إلى احتمال تعاون جديّ بينهما على اثر تصريح من شيرين تبدي فيه استعدادها العمل معه.

وكان المنتج محسن جابر قد كشف في لقاء تلفزيوني عن أمنيته بإنتاج عمل غنائي لشيرين، مشيرًا إلى أنّه لو حصل اللقاء بينهما، فسينسى عجزه الصحي ويعود إلى الإنتاج الذي تخلّى عنه لأبنائه، وسينتج لها أيضًا.

فما كان من شيرين إلا أن ردّت على تصريح المنتج، شاكرةً اياه على رفعة أخلاقه واحتوائه الفنانين وتقديره قيمتهم الفنية، معربةً عن فخرها بتقدير قامة كبيرة مثله لقيمتها الفنية، مضيفةً بأن لها الشرف بالتعاون معه، وهي بانتظار أيّ عمل يجمعهما معًا، الأمر الذي تتمناه ويتمناه كلّ فنان. وتوجهت شيرين إلى المنتج المصري معترفةً له بأنّ حبّه لها صالحها مع الدنيا وجبر بخاطرها، فيما أشعرتها رسالته بأنّ لها سندًا في هذه الحياة.

