ألين لحود تستعد لأعمال جديدة بعد صيف ناجح

النهار Plus

أحيت النجمة ألين لحود هذا الصيف العديد من المهرجانات والحفلات والأعراس، حيث جالت في أغلب المحافظات اللبنانية، إضافةً إلى أنها تستعد لتقديم حفلات في دول عربية وأوروبية وأفريقية قريباً. من ناحية أخرى، تحضر ألين لعودة قوية من الناحية الموسيقية من خلال طرح أغنية لبنانية من كلماتها وألحانها وهي تجربة جديدة تُقدم عليها، إضافةً لدويتو مع دي.جي. مارك لمناسبة عيد الاستقلال. وتقول ألين: «بالرغم من أن هذه السنة كانت قاسية جداً من الناحية الشخصية بعد وفاة عمي روميو وابنته، فإنني استطعت تجاوز المحنة بالعمل الجاد كما علّمنا… حتى أن الكثيرين اعتبروا أن هذه الفترة كانت «عودتي الفنية» بسبب كثرة الحفلات وحالياً الأعمال الغنائية التي أحضرها». وتابعت ألين: «فرحت كثيراً بعودة المهرجانات اللبنانية، ما يؤكد أن لبنان ما زال على الخارطة السياحية والفنية كما عهدناه سابقاً». يذكر أن ألين قد فقدت عمها الفنان القدير روميو لحود وابنته خلال العام الحالي، إلا أنها رغم المأساة الكبيرة صمدت وترجمت حزنها بالعمل الذي أثمر فرحاً للجمهور، كما كرّمت عمها الكبير قامةً وقيمة خلال حفل «الموركس دور» مؤخراً على خشبة «كازينو لبنان» مباشرةً على «إل.بي.سي. انترناسيونال».

