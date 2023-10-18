تخفيض الثمن الرمزي للقسائم «المخصصة» إلى 5 آلاف دينار

وطن النهار

أعلنت المؤسسة العامة للرعاية السكنية موافقة مجلس الوزراء الموقر على مقترحها بشأن تخفيض قيمة الثمن الرمزي للقسائم الحكومية المخصصة للرعاية السكنية في كل من مناطق «خيطان الجنوبي، أبوحليفة، الصباحية» إلى 5 آلاف دينار للقسيمة الواحدة.

ولفتت المؤسسة في بيان صحافي إلى أنها ستعلن قريبا للمواطنين المستفيدين من القرار عن آلية إعادة فرق المبالغ المالية للمواطنين أصحاب القسائم المشمولين بالقرار من خلال حسابات المؤسسة الرسمية ووسائل الإعلام.

وبينت أن الهدف من هذا القرار هو دعم المواطنين والتخفيف عن كاهلهم ولاسيما أنهم يُقدمون حاليا على بناء وتشطيب منازلهم، مضيفة أنها مستمرة في دعم أصحاب القسائم السكنية وتسريع وتيرة أعمال العقود في المشاريع التي يجري تنفيذها لتشغيل الخدمات العامة بالتزامن مع سكن المواطنين وذلك بناء على توصيات مجلس الوزراء في هذا الشأن.

وأكدت حرص وزير الإسكان وتوجيهاته بشأن التعاون مع كل الجهات الحكومية ذات العلاقة لإتمام معاملات المواطنين وإنجازها دون معوقات أو تاخير وتذليل المعوقات والصعوبات أمامهم لتوفير الرعاية السكنية والعمل على تخفيف الأعباء المالية عنهم تحقيقا للمصلحة العامة.

