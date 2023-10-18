تحرير 30 مخالفة في الشويخ الصناعية

وطن النهار

نفذت إدارة التدقيق ومتابعة خدمات البلدية في محافظة العاصمة جولة تفتيشية على مستوى المحافظات للكشف على تراخيص المحال والاعلانات واتخاذ جميع الاجراءات الرقابية بحق المخالفين والتأكد من مدى الالتزام باللوائح والنظم بهذا الخصوص.

وقال مراقب المحال والاعلانات في إدارة التدقيق ومتابعة خدمات البلدية نصار المطيري إن الهدف من الجولات الميدانية المكثفة رصد المخالفين واتخاذ جميع الاجراءات القانونية بحقهم، لافتا إلى أن فريقه الرقابي يولي اهتماما بالغا حيال المخالفين في المناطق التي تقع تحت مسؤوليته وذلك من خلال الجولات الميدانية التي يقوم بتنفيذها في المحافظة.

وأكد المطيري أن الجولة أسفرت عن تحرير 30 مخالفة توزعت ما بين انتهاء ترخيص الاعلان ووضع اعلان قبل استخراج ترخيص له في منطقة الشويخ الصناعية.

