الشعلة: جدولة مشاريع البلدية زمنياً وفق خطة الدولة

وطن النهار

أكد وزير الدولة لشؤون البلدية وزير الدولة لشؤون الاتصالات فهد الشعلة، أن افتتاح الحكومة مول في غرب عبدالله المبارك يأتي استكمالا لخطة الوزارة في افتتاح مبانٍ للحكومة مول في جميع محافظات البلاد.

وقال الشعلة في تصريح صحافي على هامش حفل افتتاح مركز الحكومة مول إن المبنى يضم عددا من الوزارات والهيئات الحكومية التي تخدم أبناء المنطقة وذلك لتسهيل انجاز معاملاتهم بأساليب عمل متطورة توفر عليهم عناء الوقت وتقدم جميع التسهيلات لهم.

ولفت الى ان مشروع الحكومة مول يعتبر من الانجازات التي تم تنفيذها بالتنسيق مع جهات الدولة المختلفة بغية الارتقاء بالاداء الحكومي ومواكبة عصر الدولة الحديثة والسير نحو عالم متكامل في مختلف المجالات.

وذكر ان الوزارة تسير وفق خطة وجدول زمني لتنفيذ مشاريعها التنموية بما يتوافق مع الخطة التنموية الشاملة للدولة، مبينا ان الوزارة قطعت اشواطا طويلة من اجل استكمال برنامجها الهادف الى توفير مراكز الخدمات الحكومية الشاملة.

