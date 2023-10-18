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«الأوقاف»: 18 مركزاً للدراسات الإسلامية وشؤون القرآن الكريم


أعلن وكيل وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية الدكتور بدر المطيري اعتماد 18 مركزا في قطاع الدراسات الإسلامية وشؤون القرآن الكريم ضمن الهيكل التنظيمي للوزارة وذلك «بعد الحصول على موافقات الجهات المعنية».
وقال المطيري في تصريح صحافي إنه بتوجيهات من وزير الإعلام وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية عبدالرحمن المطيري وبعد جهود كبيرة ومخاطبات عدة مع المسؤولين في ديوان الخدمة المدنية تم اعتماد المراكز المشار إليها آنفا ضمن الهيكل التنظيمي للأوقاف.
وأكد أن (الأوقاف) تولي قطاع الدراسات الإسلامية أهمية قصوى باعتباره شريانا يغذي المجتمع بالعلوم الشرعية كالقرآن الكريم والسيرة النبوية والتفسير والفقه وغيره، موضحا أنه يضم نخبة من المعلمين والمعلمات.
وأضاف أن المراكز التابعة لهذا القطاع والمنتشرة في شتى مناطق البلاد تترجم اهتمام الدولة بالارتقاء بالمستوى الشرعي والثقافي.


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