بالتعاون مع «التربية» ولصقل المواهب الطلابية انطلاق مسابقة السعد للابتكار

وطن النهار

أعلنت مبرة السعد للمعرفة والبحث العلمي عن انطلاق مسابقة فادية السعد الصباح العلمية للابتكار عن انطلاق المسابقة للموسم الدراسي 2023-2024 لطالبات المرحلتين المتوسطة والثانوية منوهة بانطلاقها الى العالمية هذه الدورة.

وقالت مدير عام المسابقة الدكتورة عائشة الهولي في كلمتها خلال اللقاء التعريفي والاعلان عن الانطلاقة أمس الثلاثاء على مسرح وزارة التربية ان المميز في هذه المسابقة لهذا الموسم انطلاقها للعالمية بانضمام دول عدة من الوطن العربي وكذلك مشاركات من الجمهورية التركية لتأهل المركز الاول من المرحلتين المتوسطة والثانوية من كل دولة لخوض المنافسات على المراكز الأولى.

وأوضحت ان الهدف من هذا اللقاء هو عرض شروط المسابقة وآلية التسجيل والمتطلبات والإجابة عن الاستفسارات للمعنيين بحضور المعلمات ورؤساء الأقسام والتوجيه الفني مقدرة جهودهم الكبيرة لصقل مواهب بناتنا واعداد المشاريع العلمية وفق منهجية علمية واضحة والى اليوم وصلت المشاركات الى 30 مدرسة.

وأشارت الى أن معظم مشاريع الفتيات في السنوات الماضية كانت تتجه نحو البيئة وكيفية المحافظة عليها والتحول الى الاقتصاد الأخضر والاعتماد على الطاقات البديلة والمتجددة بما يخدم البشرية ويعمل على تقليل حجم الأضرار البيئية الناتجة عن الاحتباس الحراري ولمواكبة التطور المعرفي والتكنولوجي تم تخصيص هذه الدورة لتوظيف الذكاء الاصطناعي في المشاريع العلمية والتدريب عليها من قبل متخصصين في الذكاء الاصطناعي ومجالاته المختلفة.

ونوهت الدكتورة الهولي بأن الخطوات المقبلة للمسابقة هي حصر الأسماء والمدارس المشاركة لتقديم خطة واضحة للبرامج التدريبية وتقديم الاستشارات لهم من قبل المتخصصين منوهة بتنظيم لقاء آخر للمرحلة الابتدائية بالتعاون مع التوجيه الفني للغة العربية والتي تميزت هذا العام بانضمام مدارس البنين للمرحلة الابتدائية لإعداد قصص من الخيال العلمي.

من جانبها قالت الموجه الفني العام للعلوم في وزارة التربية منى الأنصاري إن أهمية المسابقة التي انطلقت من الكويت الى العالمية تظهر في بناء وتصميم مشاريع علمية قائمة على توظيف الذكاء الاصطناعي وفق منحى STEAM من خلال تزويد الطالبات بالكفايات الأساسية التي تمكنهم من اعداد المشاريع العلمية الى تواكب التقدم المعرفي والتكنولوجي.

ولفتت الى ان تلك الكفايات تحفز الطالبات على استخدام الذكاء الاصطناعي لتحسين جوانب معينة من الحياة او كأداة فعالة لحل المشكلات في المجالات المختلفة محليا وعالميا.

وقالت الأنصاري ان المسابقة تمر بمراحل أساسية عدة من مرحلة التقدم الى مرحلة التدريب ثم مرحلة التنفيذ وأخيرا مرحلة التقديم النهائي، معربة عن الامل في تركيز المدرسات المشرفات واهتمامهن بهذه المسابقة وتمكين الطالبات بإعداد المشاريع العلمية بمنهجية علمية واضحة لإعداد جيل من الطالبات المتميزات في المجالات العلمية.

من جانبه قال مستشار مبرة السعد الدكتور علي الكندري ان المسابقة في دورتها الحالية موجهة الى موضوع غاية في الأهمية وهو الذكاء الاصطناعي الذي خرج من مختبرات البحوث ومن صفحات روايات الخيال العلمي ليصبح جزءا لا يتجزأ من حياتنا اليومية وأصبح استخدامنا له متأصلاً من أجل الصالح العام للمجتمعات.

