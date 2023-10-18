لوفليشر: الكويت مفتاح السلام وحل الصراعات سلمياً

وطن النهار

أكدت السفيرة الفرنسية لدى البلاد كلير لوفليشر متانة وعراقة وعمق العلاقة الفرنسية- الكويتية.

وقالت لـ النهار على هامش حضورها مؤتمر خمسون سنة على رفع أسعار النفط أقيم في المكتبة الوطنية للمركز الفرنسي للابحاث في شبه الجزيرة العربية أنا سعيدة بمشاركتي في هذا المؤتمر الذي يسلط الضوء على العديد من المواضيع التي حدثت في تلك الحقبة التاريخية المهمة وما حدث فيها، لافتة الى المشاركين الباحثين والمختصين من دول متعددة كايطاليا وبريطانيا وفرنسا وايضا الكويت.

وتابعت: نحن سعداء بتسليط الضوء على الدور الكويتي في تلك الفترة الذي كان مفتاحا ولاتزال الكويت تلعب دورا في نشر السلام والدعوة الى المفاوضات لحل الصراعات سلميا. وحول دور بلادها فيما يحدث حاليا من الصراع الفلسطيني- الاسرائيلي قالت: إن فرنسا مهتمة بالوصول الى السلام في منطقة الشرق الاوسط ، لافتة الى ان الرئيس ايمانويل ماكرون تحدث الى جميع شركاء بلدها لحل الازمة الراهنة وايقاف الحرب، كما ان وزيرة الخارجية الفرنسية كاثرين كولونا زارت العديد من عواصم الشرق الاوسط، مؤكدة ان الكويت وفرنسا لديهما رؤية متطابقة وانهما يتقاسمان المبادئ نفسها لاحلال السلام والحوار في المنطقة. وحول الجديد في العلاقات الكويتية- الفرنسية قالت إنها قوية ومتجددة دائما، لافتة الى الزيارة التي قام بها رئيس غرفة التجارة والصناعة محمد الصقر والوفد المرافق لحضور أول اجتماع كويتي- فرنسي مجتمعي، واصفة الاجتماع بالناجح جدا. واضافت: ان حضور الصقر كان مهما وقد التقى الوفد الكويتي بنظرائهم الفرنسيين وتلقوا العديد من المقترحات لتطوير علاقاتنا الثنائية، كما ان المسؤولين الفرنسيين كان لديهم الاهتمام نفسه بتطوير التعاون الاستثماري بين الجانبين. واضافت: هناك العديد من أوجه التعاون بين الجانبين، لافتة الى استمرار التباحث بين غرفة تجارة الكويت ونظيرتها في فرنسا، كما سيتم استكمال المباحثات في الكويت العام المقبل بمشاركة العديد من المستثمرين الفرنسيين. وحول الزيارات المستقبلية لمسؤولين فرنسيين الى الكويت أجابت لوفليشر: نتفهم ان الوضع في المنطقة لا يسمح لعقد زيارات.

وحول تأشيرة شينغن طويلة الأمد قالت جميع الكويتيين الذي يريدون الحصول على تأشيرة الكاسكيت طويلة الامد لابد ان يتقدموا بطلب لحصول عليها شريطة ان يكون جواز سفرهم صالحاً لمدة 5 سنوات. ودعت المواطنين الكويتيين الى الاستفادة من النظام الذي منح للكويتيين باعتبارهم مهمين ولديهم وضع خاص بالنسبة لنا. وأضافت: ليس لدي عدد دقيق لمن حصلوا على تأشيرة كاسكيت منذ انطلاق العمل بها، ولكن أستطيع القول ان مئات الكويتيين حصلوا عليها، وتابعت: أشجعهم لإيداع ملف الحصول على التأشيرة بالنظام الجديد في وقت مبكر، خصوصا للذين يريدون قضاء عطلة الكريسماس او رأس السنة.

من جانبه، قال مدير المركز الفرنسي للأبحاث في شبه الجزيرة العربية د. مكرم عباس: ان فكرة اقامة المؤتمر الدولي: 50 عاما على رفع اسعار النفط جاءت لاعادة إحياء ذكرى حرب النفط او قرارات النفط مهما احتفلت مسمياتها ما بين الغرب والعرب، ولكن الحدث كان مفصليا ومصيريا بالنسبة لدول المنطقة خصوصا في تداعياتها على المستوى العسكري وعلى الصراع العربي- الاسرائيلي وكذلك على المستوى السياسي والاجتماعي والاقتصادي والعمراني.

واضاف: رفع أسعار النفط مكن دول الخليج خصوصا من احداث طفرة على المستوى الاجتماعي والتحديث واللحاق بركب الحداثة الفرنسية التي كانت نموذجا في ذلك الوقت. وحول وجود تخوفات بأن يعاد القرار نفسه في ظل الاعتداءات الاسرائيلية على الفلسطينيين، اجاب عباس: نعم ونحن نقوم بأبحاث في العلوم الانسانية والاجتماعية واستشراف المستقبل. واضاف: قليل جدا من المراكز التي اهتمت بهذا الحدث حتى في اوروبا والولايات المتحدة وفي منطقة الخليج ونحن نعد المركز الوحيد الذي اهتم بهذه المسألة لان الكويت هي التي احتضنت قرارات العام 1973، وقد خصصنا فرقا كاملة عن دور الكويت الريادي اذا كانت سباقة في اتخاذ القرارات وجمع الصف العربي.

وتابع كلامه: فكرنا في عقد هذا المؤتمر منذ سنة مضت ونحن نعمل عليه، وكان العالم يعيش ازمة طاقة بسبب الحرب الروسية- الأوكرانية وكان هناك نوع من التناغم بين الحدثين وما ادى الى رفع الاسعار واحداث ازمة طاقة في الدول الغربية، والاحداث متشابهة جدا. وزاد: ما حدث مع اقتراب انعقاد المؤتمر هو الحرب بين فلسطين واسرائيل، وهذا الامر ذكرنا بالاطار التاريخي نفسه والمعطيات المرتبطة نفسها بازمة الطاقة وكيفية استغلال الموارد النفطية ولتحديد الأسعار. وحول ما ذكر د. سليمان العتيقي حول الموقف الكويتي ما بين الامس واليوم، اجاب: موقف الكويتيين معروف وثابت ومشهود وعدم زيارة وزير خارجية الولايات المتحدة الاميركية أنتوني بلينكن الى الكويت، سببه انه كان متيقنا انه لن يجد اي دعم لان هدفه كان الوصول الى متحاورين في دول يسمونها معتدلة مثل الاردن ومصر والمملكة العربية السعودية، ونحن نسجل هذا الدور الريادي للكويت وهذه الوقفة وهذا الثبات على الموقف، فدورنا ليس تحديد مسار الحكومة ولكن ان نستخلص وندرس القرارات والسياسات، وغرضنا هو فهم التاريخ والحاضر ومساراته.

تطرق الزميل حمزة عليان الى دور الصحافة الكويتية في مساندة القرارات العربية حول قرار إيقاف تصدير النفط للدول الغربية المناصرة لاسرائيل، واستعرض مانشيتات الصحف آنذاك ومساندتها مصر.

واكد ان الصحافة الكويتية لاتزال رائدة وانها تدعم الموقف الرسمي والشعبي الكويتي في نصرتها للقضية الفلسطينية. استعرض د. سليمان العتيقي، السياسة الخارجية الكويتية وقراراتها في حرب اكتوبر وقطع النفط عن الدول المساندة لإسرائيل في ذلك الوقت، واشار الى تناسق الموقف الرسمي مع الموقف الشعبي في هذا المجال. كما أكد أن سياسة الكويت تجاه قضية فلسطين لم تتغير وهذا ما بينته المواقف الحكومية والبرلمانية وكذلك الشعبية في العدوان الحاصل على غزة، منوها الى ان الكويت ثابتة على مواقفها، وانها تناصر القضايا العربية.

