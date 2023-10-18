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وطن النهار

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ساساهارا سفيرة الولايات المتحدة الجديدة لدى الكويت

سميرة فريمش
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الأربعاء 18 أكتوبر 2023

وافق مجلس الشيوخ الأميركي، على تعيين كارين ساساهارا سفيرة فوق العادة ومفوضة للولايات المتحدة لدى الكويت.
ويأتي تعيين ساساهارا خلفاً للسفيرة السابقة ألينا رومانوسكي، التي شغلت منصبها في الكويت منذ عام 2019 وحتى أبريل 2022 حيت تم تعيينها سفيرة لبلدها في بغداد.
يذكر ان الرئيس الأميركي جو بايدن كان قد أعلن في أغسطس 2022 ترشيحها لتكون سفيرة مفوضة فوق العادة لدى الكويت.
وشغلت ساساهارا منصب نائبة مساعد وزير الخارجية لشمال أفريقيا، ومنصب القائم بالأعمال في الأردن، وقبلها كانت القنصل العام في القدس المحتلة.
وحصلت على العديد من جوائز الأداء في وزارة الخارجية الأميركية، بما في ذلك 5 جوائز رفيعة المستوى في الخدمة الخارجية، كما أنها تتحدث العربية والإسبانية والفرنسية والروسية.
وعلمت «النهار» ان السفيرة ساساهارا ستلتحق بعملها في البلاد قريبا، حيث يتوقع ان تصل الكويت خلال الايام المقبلة لتسلم مهامها.
يشار الى ان القائم بأعمال السفارة الاميركية لدى البلاد جيمس هولتسنايدر كان على رأس البعثة الدبلوماسية الاميركية في البلاد لاكثر من عام.


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