العقاب: رصد الحياة الفطرية في المحميات

وطن النهار

أعلنت رئيس الجمعية الكويتية لحماية البيئة دكتورة وجدان العقاب، توقيع مذكرة التفاهم بين الجمعية والادارة العامة للطيران المدني، مؤكدة أهميتها في تحقيق شراكة بيئية لتنمية القدرات وتطوير وتعزيز مهارات العمل التطوعي البيئي وغرس مفاهيم المواطنة البيئية، فضلا عن

أهمية نقل الخبرات الفنية التخصصية بين الجمعية وواحدة من أبرز القطاعات في البلاد. وقالت العقاب، على هامش توقيع مذكرة التفاهم بين الجمعية والإدارة العامة للطيران المدني، ان «هناك العديد من الأهداف التي تحققها المذكرة، اهمها العمل المشترك مع الطيران المدني لدعم وتشجيع وتوطيد سبل التعاون فيما بينهما بما يعود بالنفع والفائدة على الكويت، ويكون التعاون علميا وفنيا وتوعويا في المجال البيئي من خلال التشارك في المشاريع المعنية، وذلك بغرض توفير اطار عمل لتبادل المعرفة وتعزيز القدرات العلمية والعملية والفنية لدى الطرفين في مجالات التعاون المشار اليها في هذه المذكرة، ووفقا للأنظمة وقوانين العمل المتبعة لدى الإدارة العامة للطيران المدني».

وذكرت ان الاتفاقية تشمل صور التعاون وتتمثل في تمكين أعضاء الجمعية الكويتية لحماية البيئة في الفرق واللجان من أداء عملهم في رصد الحياة الفطرية والحالة البيئية في الحيازات المحمية والمسيجات والمرافق التابعة للإدارة العامة للطيران المدني، إضافة إلى السماح باستخدام مرافق الجهتين لتنظيم فعاليات مشتركة ضمن المناطق المسموح بها وبموافقة الطرفين بكتاب رسمي، علاوة على تنظيم دورات تدريبية وورش عمل وندوات تخصصية مشتركة بين الجهتين لأعضائهما تنظمها الجمعية لأعضاء ومنتسبي الإدارة العامة للطيران المدني، والمشاركة في برامج توعوية (مقروءة ومسموعة ومرئية) يتم عرضها على المجتمع من خلال وسائل الاعلام المحلية المختلفة وبرامج التواصل الاجتماعي».

وأضافت أن «الجمعية وبموجب الاتفاقية ملتزمة بتشكيل فرق العمل التطوعية لتنفيذ الأنشطة والبرامج الفنية بدعم فني وتحت اشراف الطرف الأول وفقا لأنظمة العمل لدى إدارة الطيران المدني، ولقاءات دورية بين أعضاء الطرفين، إضافة إلى حفظ الحقوق للطيران المدني وذكر اسمه في جميع البيانات والمشاركات التي قام او شارك فيها ماديا او معنويا».

من جانبه، لفت مدير عام الادارة العامة للطيران المدني مهندس عماد الجلوي، الى ان «طرق التعاون بين طرفي المذكرة تتمثل في مجال تنفيذ الأنشطة والمشاريع الفنية من خلال فريق العمل المزمع تشكيله من الجهتين لحماية البيئات المختلفة في حيازات الادارة والحد من تدهورها والمشاركة في نشر التوعية والثقافة البيئية تحت اشراف إدارة الطيران المدني للنظر في كيفية تطبيق أي من المشاريع المزمع تنفيذها ومتابعتها واستخدام كل الوسائل والأساليب الممكنة لحل المعوقات التي تواجه تنفيذ هذا المشروع».

وأشار الجلوي الى ان «طرق التعاون وفقا للاتفاقية تتضمن تشكيل فرق العمل التطوعية والقيام بحملات توعوية للجمهور وبناء قدرات وكفاءات في مجال حماية البيئة وغرس قيم تربوية لكل فئات المجتمع، إضافة إلى تبادل المعلومات والبيانات وفقا للإجراءات والقواعد التي حددها القرار الوزاري بشأن رسوم الخدمات التي تقدمها الإدارة العامة للطيران المدني، وتبادل وضع الطرفين للرابط الالكتروني للطرف الاخر في موقعه الرسمي تعزيزا لنشر التوعية البيئية المطلوب ايصالها وعرضها للمجتمع».

