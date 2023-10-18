الراجحي: فخورون بالكفاءات الوطنية في «المراقبة»

وطن النهار

أكدت الإدارة العامة للطيران المدني أمس الثلاثاء أهمية دور المراقب الجوي الذي يحمل على عاتقه مسؤولية تأمين سلامة وإدارة وتسيير حركة الملاحة الجوية وانسيابها بكفاءة عالية. وقال مدير عام (الطيران المدني) بالتكليف عماد الجلوي لـ «كونا» على هامش احتفال الإدارة باليوم العالمي للمراقبين الجويين والذي يصادف في الـ20 من أكتوبر: إن الإدارة وبهذه المناسبة كرمت أوائل المراقبين السابقين في الكويت الذين أخلصوا في عملهم ونقل خبراتهم وتجاربهم لمن يليهم، مبينا أن هذا التكريم هو الأول من نوعه على مستوى الخليج. من جانبه، قال المتحدث الرسمي لـ(الطيران المدني) عبدالله الراجحي في تصريح مماثل لـ(كونا) إن الإدارة تحتفل باليوم العالمي إيمانا منها بأهمية وحيوية دور المراقب الجوي في تأمين وسلامة وانسيابية الحركة الجوية، وإننا فخورون بالكفاءات الوطنية في المراقبة.