صباح المحمد علي كرَّم نخبة من الأكاديميين والقياديين والإعلاميين

وطن النهار

كرم صباح المحمد علي الناشط السياسي نخبة من رجالات الكويت المخضرمين وعددا من الشخصيات القيادية على عطاءاتهم وجهودهم الجبارة من اجل الكويت وذلك خلال حفل تكريم اول امس في ديوان ابناء عدنان المحمد علي في منطقة القرين وكان من ابرز المكرمين الفريق المتقاعد مساعد الغنيم والبروفيسور عبدالمحسن الصايغ والناشط الاعلامي فاضل اسد بحضور عدد من الشخصيات الوطنية والاجتماعية البارزة.

وقال الناشط السياسي صباح المحمد علي في كلمة ترحيبية بالحضور خلال الحفل: نشكر البروفيسور عبدالمحسن الصايغ على قبوله الدعوة للتكريم في ديواننا وما هو الا شكر وتقدير على ما قام به من جهود جبارة في مجال التعليم، وكذلك نتوجه بالشكر والتقدير والتكريم للفريق المتقاعد مساعد الغوينم كناشط امني واجتماعي لكل عمل مميز قام به في الدولة، وكذلك نتوجه بالتكريم للناشط فاضل اسد على ما قام به من خدمة الناس ونتمنى من الناس التقدير والامتنان لهذه الجهود.

واضاف: واتوجه بالشكر للعم ابراهيم البغلي الذي لا يتوانى عن الدعم والمشاركة في اي عمل اجتماعي يكون فيه من اول المبادرين، وكذلك البروفيسور جاسم المحمد على، و النشيط في مجاله الدكتور بسام الجزاف، موضحا ان التكريم لابناء الوطن المميزين هو واجب وحق لهم علينا لما قدموه من اجل الوطن وتشجيعا للاخرين حتى يحذوا حذوهم.

