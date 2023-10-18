الجابر: إيقاف التصعيد في غزة وحماية المدنيين وفتح المعابر

وطن النهار

استقبل وزير الخارجية الشيخ سالم عبدالله الجابر أمس الثلاثاء في مكتبه بديوان عام وزارة الخارجية رئيس البعثة الإقليمية للجنة الدولية للصليب الأحمر مامدو صو لبحث التطورات في الأراضي الفلسطينية المحتلة وقطاع غزة.

وقالت (الخارجية) في بيان لها ان وزير الخارجية سالم الصباح اكد خلال اللقاء على دور اللجنة الدولية للصليب الأحمر وجهودها الإنسانية النبيلة، خاصة فيما يخص إيصال المساعدات الإنسانية والطبية والإغاثية إلى محتاجيها، مشددا على ضرورة إيقاف التصعيد الدائر في فلسطين والأراضي المحتلة وقطاع غزة وحماية المدنيين وضمان فتح المعابر لإيصال المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى أهالي قطاع غزة وحشد الجهود الدولية في هذا الإطار.

ونقل البيان استعراض رئيس بعثة اللجنة الدولية الصليب الأحمر للجهود التي تقوم بها اللجنة الدولية في إطار الاستجابة الإنسانية الفورية المخطط لها والاحتياجات الملحة لأهالي قطاع غزة.

وأشاد رئيس بعثة الصليب الأحمر بالدور الانساني الرائد والمتميز الذي تقوم به دولة الكويت في مساندة الشعوب المنكوبة والمتضررة مثمنا الدعم المتواصل الذي تقدمه دولة الكويت للمنظمة ونشاطاتها الإنسانية حول العالم.

وتناول اللقاء علاقات التعاون الوثيقة بين دولة الكويت واللجنة الدولية للصليب الأحمر وآفاقها المستقبلية بالإضافة إلى بحث أطر تعزيز العمل الإنساني الدولي ودعم الأنشطة المشتركة استجابة للأزمات والكوارث الإنسانية في المنطقة.

