«الخيرية الإسلامية»: استنفار لمواكبة الوضع الإنساني المأساوي في الأراضي الفلسطينية

وطن النهار

أكد نائب المدير العام للهيئة الخيرية الإسلامية العالمية للاتصال المؤسسي إبراهيم البدر أن الهيئة الخيرية تواصل جهودها بكل مسؤولية من أجل إغاثة أهلنا في فلسطين، والاستجابة إلى صرخات وأنين الأطفال وآهات الجرحى والمكلومين، في ظل ما يعيشونه من حصار خانق بلا ماء ولا كهرباء ولا غذاء ولا دواء، ووسط وضع إنساني كارثي جراء القصف العشوائي المستمر للمستشفيات وسيارات الإسعاف وهدم المنازل على رؤوس ساكنيها. وقال البدر في تصريح صحافي بعد نجاح الحملة الكويتية الشعبية لدعم الوضع الإنساني في غزة، ومشاركة الهيئة الخيرية فيها بكل فعالية ضمن 23 جمعية خيرية كويتية «فزعة لفلسطين»، وحصادها أكثر من 10.5 ملايين دولار من نحو 60 ألف متبرع، لاتزال الهيئة الخيرية تستنفر طاقاتها من أجل مواكبة الوضع الإنساني المأساوي في قطاع غزة، للعمل على تأمين المساعدات الطبية والغذائية ومستلزمات الإيواء الضرورية والعاجلة للمدنيين والطواقم الطبية وفرق الدفاع المدني.

وأضاف أن الهيئة الخيرية تعمل على التوازي في جمع تبرعات أهل الخير وإنفاذ المشاريع على الأرض من خلال شركائها المحليين، مشيرًا إلى عدد من المشاريع التي يجري إنفاذها حاليًا، وتشمل مشروع توفير الأدوية والمستلزمات الطبية والأدوات الجراحية الطارئة والوقود لمستشفى الكرامة التخصصي، ومشروع تعزيز قدرات مستشفى حيفا الخيري وتقديم الخدمات الطبية أثناء الطوارئ، ومشروع دعم مستشفيات وزارة الصحة بالأدوية والمستلزمات الطبية العاجلة. وتابع البدر: كما تواصل الهيئة الخيرية انفاذ مشروع تزويد وزارة الصحة ومستشفى محمد الدرة للأطفال بالأدوية والمستلزمات العلاجية، ومشاريع الطرود الغذائية ووجبات طعام المتضررين والطواقم الطبية في الميدان وتشغيل مولدات المستشفيات والعيادات الطبية، وتوفير بدل إيجار للأسر المشردة وطرود إيواء وفرش وأغطية وملابس للمتضررين. وأشار إلى اعتماد الهيئة الخيرية عددًا من المشاريع للتنفيذ، وتشتمل على توفير وجبات جاهزة للأسر النازحة والطواقم الصحية وفرق الدفاع المدني وطرود مواد غذائية وخبز وحقائب اسعافية متكاملة للجرحى، وحليب وحفاضات أطفال وفرش وأغطية لأصحاب البيوت المهدمة والمتضررة، وقسائم شراء لتوفير المواد الغذائية للأسر المتضررة، وكفالة 150 ممرضًا وصيدلانيًا. ولفت البدر إلى أن الهيئة الخيرية لم تدخر وسعًا يومًا ما في تقديم الدعم الإنساني لأهلنا في فلسطين، مبينًا أنها تعمل على دعم الوضع الإنساني في فلسطين منذ عام 1988، وأنها قدمت خلال السنوات الخمس الأخيرة لأهلنا في جميع أنحاء فلسطين مشاريع تنموية وثقافية وصحية واجتماعية وتعليمية وإغاثية تقدر قيمتها بأكثر من 54 مليون دولار أميركي. وأعرب البدر عن عميق شكر الهيئة الخيرية وتقديرها للمتبرعين الكرام الذين تجاوبوا مع حملتها «دعمًا لغزة» بصورة مشرفة تعكس استشعارهم بمعاناة إخوانهم في أرض الرباط، آملًا أن يستمر هذا العطاء لتوفير الاحتياجات الأساسية للمتضررين.

