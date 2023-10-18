«المكفوفين» نظمت «تضامنية» مع الشعب الفلسطيني

وطن النهار

نظمت جمعية المكفوفين الكويتية مسيرة تضامنية مع الشعب الفلسطيني جراء ما يعانيه من اوضاع انسانية ومقاومة للاحتلال الاسرائيلي وذلك تزامنا مع اليوم العالمي للعصا البيضاء ومرور 51 عاما على تأسيسها. وقال رئيس مجلس إدارة الجمعية فايز العازمي لـ (كونا) إن هذه المسيرة والوقفة التضامنية جاءت بالتعاون مع وزارتي الداخلية والشؤون الاجتماعية والهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة وممثلين عن جمعيات النفع العام الكويتية.

وأكد سعي الجمعية إلى تسجيل موقف داعم ومؤيد للقضية الفلسطينية لا سيما الاشقاء المكفوفين منهم الصامدين في وجه الانتهاكات الصارخة للاحتلال الاسرائيلي لجميع المواثيق وحقوق الانسان.

وأضاف «نستشعر حجم الوجع والألم الذي يعانيه اشقاؤنا من الشعب الفلسطيني الواقعون تحت القصف ومحاولات التهجير والابادة الجماعية» مشددا على أن الوقفة جزء يسير من الواجب الوطني والانساني لـ «قضيتنا الأولى» القضية الفلسطينية.

وأوضح أن الجمعية منذ تأسيسها مطلع السبعينات تقدم الكثير من الانشطة الرياضية والاجتماعية والثقافية لمنتسبيها مؤكدا مواصلة الجمعية لمزاولة نشاطها وتفاعلها مع القضايا المتنوعة.

من جهته قال الرئيس الفخري للجمعية ورئيس نادي البصيرة الرياضي فهد أبو شيبة في تصريح مماثل لـ (كونا) «إننا نقف تعبيرا عن تضامننا مع القضية الفلسطينية العادلة بالتزامن مع الاحتفاء باليوم العالمي للعصا البيضاء» معربا عن فخره واعتزازه بالموقف الرسمي والشعبي حيالها.

ودعا أبو شيبة المنظمات الدولية والعالمية للوقوف مع الأشقاء في فلسطين لا سيما المستضعفين منهم من ذوي الإعاقات المختلفة لرفع الظلم والمعاناة والحد من وقوع المزيد من الضحايا جراء همجية الاحتلال الاسرائيلي. من جهتها أكدت مديرة إدارة العلاقات العامة والإعلام في الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة ضحى فايز في تصريح مماثل ل(كونا) اهتمام الهيئة بالمشاركة في الفعاليات الخاصة بالأشخاص من ذوي الإعاقات المختلفة إيمانا منها بأهمية تفعيل سياسة المشاركة المجتمعية لهم.وأشارت فايز إلى أن مشاركة الهيئة بهذه المسيرة التضامنية تأتي بتوجيهات من وزير الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة الشيخ فراس سعود المالك ومدير عام الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة بالإنابة الحميدي المطيري وذلك لأهميتها التضامنية مع الشعب الفلسطيني المجاهد ولما تحمله من معانٍ انسانية. بدوره أكد ممثل إدارة الجمعيات الأهلية في وزارة (الشؤون) هادي العجمي لـ(كونا) على تذليل الوزارة لجميع الصعوبات أمام منتسبي جمعية المكفوفين لما تحمله هذه الفئة من أهمية كبيرة بالمجتمع. وقال العجمي إن الإدارة تسعى جاهدة الى تلبية جميع احتياجات الجمعية بما في ذلك الدعم المالي السنوي الذي يمنح لعدد من الجمعيات ممن تم اشهارها خلال فترة معينة إذ تتكفل الوزارة بتقديم الدعم المالي لها.

