الصقر: ازدواجية في معايير المجتمع الدولي

الأولى

قال رئيس غرفة تجارة وصناعة الكويت محمد جاسم الصقر، إن الكويت مع فلسطين والصمود و«طوفان الأقصى» لأنها تعرف معنى الحرية، كما تعرف معنى الاحتلال ومعنى المقاومة، مشيراً إلى انه يجب ألا يشك أي بلد عربي، في أن الحد الأدنى من وحدة الصف والتنسيق هو الشرط الأساسي.

وأضاف الصقر عبر بيان صحافي، ان الغرفة، كممثلة للقطاع الخاص الوطني، مثلها مثل كل منظمات المجتمع المدني الكويتي وأطيافه متمسكة بهذا الالتزام، وناشطة في تفعيله دعماً وفكراً وجهداً على الصعيدين الإقليمي والدولي، طوال أكثر من ستين عاما، دون أن تنال الأزمات من صدقه، ودون أن تؤثر الأحداث في حماسته.

وأكد الصقر، ان العالم كله يعيش ديكتاتورية الإعلام الذي يصادر الحقيقة ويزِّور الوقائع، ويضلل المجتمعات، قائلاً: «فإذا بالجهاد في سبيل الحرية والعدل إرهاب واعتداء، وإذا بقتل وتهجير أصحاب الأرض والتاريخ والحق دفاع عن النفس، وإذا بالمحتل الغاشم يصبح للمرة الأولى في التاريخ ضحية، وإذا بالضحية يعتبر إرهابيا».

واضاف: «في الكويت، دولة ومجتمعا، تمثل قضية فلسطين ونصرة شعبها، وحماية مقدساتها، التزاما وجدانيا تاريخيا راسخا، يستند إلى العقيدة الإسلامية والانتماء العربي، ويستمد قوته وثباته من مفهوم أخلاقي عميق للكرامة الوطنية، وللعدالة الإنسانية».

وأكد وقفة القطاع الخاص الكويتي مع أشقائه في فلسطين الذين فاض بهم القهر والغضب من ظلم وجبروت المحتل الصهيوني من جهة، ومن نفاق وتعام وازدواجية معايير المجتمع الدولي من جهة أخرى، فانفجرت ثورتهم لتذهل العالم كله، محطمة أسطورة إسرائيل التي لا تهزم، ومنهية إلى الأبد التكرار المأساوي للنكبة المستمرة على مدى 75 عاما من المجازر والإذلال والتهجير.

وقال إن جهاد الشعب الفلسطيني بعد «طوفان الأقصى» لن يعود أبدا إلى ظروف وشروط ما قبل الطوفان.

خاصة بعد أن أعادت نيران الغضب الساطع إلى الذاكرة العربية والدولية حقائق عديدة. ولفت الى أن الظلم الإسرائيلي المهين والمدعوم بتأييد غربي ممعن في تجاهل الحقيقة، ومستمر في التناقض مع مبادئه المعلنة في الحرية والديموقراطية، هو سبب الطوفان». وإن أي تأجيل جديد لحل عادل وشامل للقضية الفلسطينية، سيعنى مزيداً من المخاطر والانعكاسات على تنمية المنطقة كلها، وعلى السلم والأمن الدوليين.