وزير الخارجية: حماية المدنيين في غزة وفتح المعابر للمساعدات

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شدد وزير الخارجية الشيخ سالم الجابر على ضرورة وقف التصعيد الدائر في فلسطين والأراضي المحتلة وقطاع غزة وحماية المدنيين وضمان فتح المعابر لإيصال المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى أهالي قطاع غزة وحشد الجهود الدولية في هذا الإطار.

جاء ذلك في تصريح لوزير الخارجية لدى استقباله أمس رئيس البعثة الإقليمية للجنة الدولية للصليب الأحمر مامدو صو لبحث التطورات في الأراضي الفلسطينية المحتلة وقطاع غزة.

واكد الجابر خلال اللقاء على دور اللجنة الدولية للصليب الأحمر وجهودها الإنسانية النبيلة وخاصة فيما يخص إيصال المساعدات الإنسانية والطبية والإغاثية إلى محتاجيها.

بدوره أشاد رئيس بعثة الصليب الأحمر بالدور الانساني الرائد والمتميز الذي تقوم به الكويت في مساندة الشعوب المنكوبة والمتضررة مثمنا الدعم المتواصل الذي تقدمه الكويت للمنظمة ونشاطاتها الإنسانية حول العالم.