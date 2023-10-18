قمة رباعية في عمّان اليوم لتدارك التداعيات الخطيرة لحرب غزة

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عمّان- الوكالات: تعقد في العاصمة الأردنية اليوم قمة رباعية تجمع الرئيس الأميركي جو بايدن مع العاهل الاردني الملك عبدالله الثاني، والرئيسين المصري عبد الفتاح السيسي والفلسطيني محمود عباس لبحث تداعيات الحرب في قطاع غزة وسبل إعادة إطلاق مسار السلام وسط تحذيرات من وضع إقليمي خطير.

ووفق ما نشرته قناة المملكة الأردنية أمس سوف يعقد الملك عبد الله لقاءات منفصلة مع الرؤساء الثلاثة، حيث ستتركز المباحثات على سبل وقف الحرب الجارية على غزة وخطورة تداعياتها على المنطقة، وضمان إدخال المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى القطاع.كما يستضيف الملك الأردني قمتين ثلاثية تضم الرئيسين المصري والفلسطيني، ورباعية تجمعه الى الرؤساء الثلاثة لبحث التطورات الخطيرة في غزة وتداعياتها على المنطقة، والعمل من أجل إيجاد أفق سياسي يعيد إحياء عملية السلام. ومن المقرر أن يصل بايدن اليوم إلى إسرائيل لإجراء محادثات مع مسؤوليها حول الحرب على قطاع غزة، في حين يلتقي بعدد من القادة العرب في وقت لاحق. وكان العاهل الأردني حذر صباح امس من وضع خطير جدا في منطقة الشرق الأوسط إذا توسعت الحرب بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية حماس إلى دول أخرى. وأكد أنه لا يمكن استقبال اللاجئين في الأردن، ولا في مصر جراء الحرب على غزة، وهذا خط أحمر يمكنني أن اتحدث بقوة ليس فقط باسم الأردن ولكن أيضا عن الأشقاء في مصر. وقال الملك هذا الوضع له أبعاد إنسانية يجب التعامل معها داخل غزة والضفة الغربية، ولا يمكن محاولة الدفع بهذا الوضع المرتبط بمستقبل الفلسطينيين على دول أخرى.

