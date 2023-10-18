«حقوق مدنية».. لأبناء الكويتيات

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وافقت لجنة المرأة والأسرة والطفل البرلمانية أمس على اقرار قانون الحقوق المدنية والاجتماعية لأبناء الكويتية، وطلبت إدراجه على جدول اعمال مجلس الأمة.

وقال عضو اللجنة النائب داود معرفي لـ «النهار»: انتهينا من هذا القانون الإنساني العادل المهم وهو في عهدة مجلس الأمة الآن، وهو أقل ما يمكننا تقديمه تقديرا لعطاء المرأة الكويتية وأبنائها.

وبين ان القانون الجديد يمنح أبناء الكويتية جميع الحقوق ليكونوا مساوين للخليجيين في الكويت، حيث سيعاملون معاملة الخليجيين في التوظيف ، كما أن ديوان الخدمة المدنية سينشئ لهم منصة توظيف خاصة يتقدمون من خلالها للتوظيف ويكون لهم دور خاص في التعيينات بعد الكويتيين.

وأضاف معرفي ان القانون يتيح مزايا اضافية لأبناء الكويتية، حيث سيحصلون على إقامة دائمة وحقوق العلاج المجاني واصدار رخص تجارية دون اشتراط شراكة كويتي، والاشتراك كمستفيدين في مؤسسة التأمينات الاجتماعية.