تخفيض ثمن قسائم 3 مناطق إلى 5 آلاف دينار

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أعلنت المؤسسة العامة للرعاية السكنية موافقة مجلس الوزراء على مقترحها بشأن تخفيض قيمة الثمن الرمزي للقسائم الحكومية المخصصة للرعاية السكنية في مناطق خيطان الجنوبي وأبوحليفة والصباحية إلى 5 آلاف دينار للقسيمة الواحدة.

وقالت المؤسسة في بيان صحافي امس إنها ستعلن قريبا للمواطنين المستفيدين من القرار عن آلية إعادة فرق المبالغ المالية لأصحاب القسائم من خلال حسابات المؤسسة الرسمية ووسائل الإعلام.

وأضافت أن الهدف من القرار دعم المواطنين والتخفيف عن كاهلهم لاسيما وأنهم يقدمون حاليا على بناء وتشطيب منازلهم مضيفة أنها مستمرة في دعم أصحاب القسائم السكنية وتسريع وتيرة أعمال العقود في المشاريع التي يجري تنفيذها لتشغيل الخدمات بالتزامن مع سكن المواطنين وذلك بناء على توصيات مجلس الوزراء في هذا الشأن.

وأكدت المؤسسة حرص وزير الإسكان وتوجيهاته بالتعاون مع كل الجهات الحكومية ذات العلاقة لإتمام معاملات المواطنين وإنجازها دون معوقات أو تأخير من اجل توفير الرعاية السكنية والعمل على تخفيف الأعباء المالية.