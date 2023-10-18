loader

الأولى

تصغير الخطتكبير الخط العودة أرسل  ارسل إحفظ  إحفظ إطبع  إطبع PdfPdf

السفيرة الأميركية الجديدة تتسلم عملها في الكويت خلال أيام

سميرة فريمش
مقالات أخرى للكاتب
الأربعاء 18 أكتوبر 2023

وافق مجلس الشيوخ الأميركي، على تعيين كارين ساساهارا سفيرة فوق العادة ومفوضة للولايات المتحدة لدى الكويت. يأتي تعيين ساساهارا خلفاً للسفيرة السابقة ألينا رومانوسكي، التي شغلت منصبها في الكويت بدءاً من عام 2019 وحتى أبريل 2022 حيث تم تعيينها سفيرة لبلدها في بغداد.
يذكر ان الرئيس الأميركي جو بايدن أعلن، في أغسطس 2022، ترشيح كارين ساساهارا لتكون سفيرة مفوضة فوق العادة لدى الكويت.
وشغلت ساساهارا منصب نائبة مساعد وزير الخارجية لشمال أفريقيا، ومنصب القائم بالأعمال في الأردن، وقبلها كانت القنصل العام في القدس المحتلة.
وحصلت على العديد من جوائز الأداء في وزارة الخارجية الأميركية، بما في ذلك 5 جوائز رفيعة المستوى في الخدمة الخارجية، كما أنها تتحدث العربية والإسبانية والفرنسية والروسية.
وعلمت «النهار» ان السفيرة ساساهارا ستلتحق بعملها بالكويت قريبا، حيث يتوقع ان تصل خلال الايام المقبلة.


إضافة تعليق جديد

التعليق الوارد من المشارك أو القارئ هو تعبير عن رأيه الخاص ولا يعبّر عن رأي جريدة النهار الكويتية

عرض التعليقات

 

مواقيت الصلاة في الكويت

كتّاب اليوم
المزيد
© 2018 ، حقوق الطبع والنشر Bk50. كل الحقوق محفوظة