السفيرة الأميركية الجديدة تتسلم عملها في الكويت خلال أيام

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وافق مجلس الشيوخ الأميركي، على تعيين كارين ساساهارا سفيرة فوق العادة ومفوضة للولايات المتحدة لدى الكويت. يأتي تعيين ساساهارا خلفاً للسفيرة السابقة ألينا رومانوسكي، التي شغلت منصبها في الكويت بدءاً من عام 2019 وحتى أبريل 2022 حيث تم تعيينها سفيرة لبلدها في بغداد.

يذكر ان الرئيس الأميركي جو بايدن أعلن، في أغسطس 2022، ترشيح كارين ساساهارا لتكون سفيرة مفوضة فوق العادة لدى الكويت.

وشغلت ساساهارا منصب نائبة مساعد وزير الخارجية لشمال أفريقيا، ومنصب القائم بالأعمال في الأردن، وقبلها كانت القنصل العام في القدس المحتلة.

وحصلت على العديد من جوائز الأداء في وزارة الخارجية الأميركية، بما في ذلك 5 جوائز رفيعة المستوى في الخدمة الخارجية، كما أنها تتحدث العربية والإسبانية والفرنسية والروسية.

وعلمت «النهار» ان السفيرة ساساهارا ستلتحق بعملها بالكويت قريبا، حيث يتوقع ان تصل خلال الايام المقبلة.