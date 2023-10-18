أعلى ارتفاع للبورصة في 2023

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حققت البورصة امس اعلى ارتفاع لها في القيمة السوقية خلال عام 2023، بعدما قفزت المؤشرات الرئيسة في ختام التعاملات، مع وصول السيولة لأعلى مستوى منذ منتصف يونيو (4 أشهر)، تزامناً مع بدء أسهم البنوك بقيادة الوطني الإعلان عن القوائم المالية الفصلية.

وحققت القيمة السوقية للبورصة ارتفاعا بلغ 1.102 مليار دينار، بعدما صعدت الى مستوى قياسي جديد وصل الى 40.325 مليار دينار، وسط عمليات شراء قوية على اسهم السوق الاول التي تضم اسهم البنوك وشركات الاتصالات.

واشار محللون لـ«النهار»، الى ان البورصة شهدت ارتداداً قوياً في 3 جلسات من آخر 4 جلسات بعد الهبوط الذي تم منذ بدء العدوان الصهيوني الغاشم في غزة، لافتين الى أنه وبهذا الارتفاع، استطاع مؤشرا السوق العام والأول، أن يعوضا كل خسائرهما وأن يغلقا في المنطقة الإيجابية مقارنة بإغلاقات يوم الخميس 5 أكتوبر الحالي أي قبل نشوب الصراع بيومين.

وسجلت عمليات الشراء تحسنا كبيرا بعد حالة الإفراط بعمليات البيع في الفترة الأخيرة، والتي أوصلت بعض الأسهم القيادية الى أدنى مستوياتها منذ أكثر من سنتين.

واوضح المحللون أن ارتفاع الأرباح الفصلية الأخيرة التي أعلن عنها البنك الوطني وبنك بوبيان بنسبة 14.2% و28%، على التوالي، أعطت اتجاهاً جديداً للسوق وتوقعات بموسم أرباح إيجابي في الفترة المقبلة.

وذكر المحللون ان تعافي الأسواق العالمية جاء نتيجة التوقعات بأن يُبقي مجلس الفيدرالي الأميركي على سعر الفائدة الحالي دون رفعها في اجتماعه القادم في الأول من نوفمبر.

وسجلت البورصة تداولات بقيمة 80.85 مليون دينار، وزعت على 295.82 مليون سهم، بتنفيذ 18.34 ألف صفقة.