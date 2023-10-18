الجارالله: منتدى «الأونكتاد» مساهمة فعَّالة لمواجهة تحديات الاستثمار

مال وأعمال

شاركت الكويت في منتدى الاستثمار العالمي الثامن لمنظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد) تحت شعار «الاستثمار في التنمية المستدامة» المنعقد في أبوظبي من 16 إلى 20 أكتوبر 2023، وترأس وفد الكويت المشارك في المنتدى وزير المالية فهد الجارالله ممثلاً عن سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ/ أحمد نواف الأحمد الصباح، حيث يهدف المنتدى إلى تيسير الحوار والعمل بشأن تحديات الاستثمار والتنمية العالمية والناشئة.

ويناقش المنتدى تحديات الاستثمار الرئيسية الناجمة عن الأزمات العالمية المتعددة، وتنشيط الاستثمار في الأمن الغذائي، والانتقال إلى طاقة منخفضة الكربون، والأنظمة الصحية، ومرونة سلاسل التوريد، وكيفية تعزيز القدرات الإنتاجية في البلدان الأكثر فقراً، كما يخصص المنتدى جلسة لتسليط الضوء على العمل المناخي والحلول الاستثمارية لمواجهة التغيرات المناخية مع قرب انطلاق مؤتمر الأطراف «COP28» المزمع عقده في مدينة دبي في شهر نوفمبر المقبل.

كما يناقش المنتدى إجراءات تعزيز استثمارات الطاقة النظيفة في البلدان النامية التي تواجه فجوة استثمارية تبلغ 2.2 ترليون دولار سنوياً للانتقال إلى طاقة منخفضة الكربون وفقاً لتقرير الاستثمار العالمي للأونكتاد 2023.

وفي تصريح له لـ(كونا)، أكد وزير المالية فهد الجارالله على أن المنتدى يمثل مساهمة كبيرة وفعالة لمواجهة تحديات الاستثمار العالمي، مشيداً بالدور الرائد لدائرة التنمية الإقتصادية بإمارة أبوظبي في إقامة هذا المنتدى، وما احتواه من مواضيع ونقاشات قيمة في اليوم الأول له، لوضع وإيجاد الحلول للتحديات الاقتصادية والاستثمارية. وأعرب معاليه عن شكره وتقديره للقائمين على هذا المنتدى متمنياً لهم التوفيق والنجاح والخروج بتوصيات تساهم في مواجهة تحديات الاستثمار في جميع جوانبه.

وجاء هذا المنتدى برعاية سمو نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة ورئيس مجلس الوزراء وحاكم إمارة دبي الشيخ/ محمد بن راشد آل مكتوم، وبحضور سمو ولي عهد إمارة أبوظبي رئيس مجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي الشيخ/ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ونائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية الشيخ/ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم. ويُعد منتدى الاستثمار العالمي للأونكتاد هو تجمع لأصحاب المصلحة المتعددين، يُعقد كل سنتين على مستوى رؤساء الدول والحكومات والوزراء والمديرين التنفيذيين ورؤساء المنظمات الدولية، وقد تم الاعتراف به من قبل الحكومات وقادة الأعمال باعتباره التجمع العالمي البارز للشراكة الاستثمارية وصنع السياسات، مما يوفر منصة للتفاعل بين أصحاب المصلحة الرئيسيين بما في ذلك صانعو السياسات والبرلمانات، والمدراء التنفيذيون للشركات العالمية ورؤساء وكالات ترويج الاستثمار ومديرو صناديق الثروة السيادية، بالإضافة إلى رجال الأعمال والأوساط الأكاديمية وممثلو المجتمع المدني.

