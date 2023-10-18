31.5 مليار دولار حجم التبادل التجاري بين الصين والكويت

مال وأعمال

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قال الأمين العام للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية د.خالد مهدي، إن العلاقات الصينية- الكويتية أكثر من متميزة، لافتاً أن باكورة هذه الاتفاقيات كانت بالزيارة الاخيرة لسمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد إلى الصين.

وأضاف مهدي في كلمة له خلال ندوة البناء المشترك عالي الجودة لـالحزام والطريق بين الصين والكويت، والتي عقدتها السفارة الصينية، أنه تم توقيع مجموعة من مذكرات التفاهم والاتفاقيات الكويت هي أول دولة في الشرق الأوسط استجابت لمبادرة الرئيس الصيني الحزام والطريق في 2014، وكان هذا الالتزام الأدبي للمبادرة والذي تبعه العديد من المشاورات والاتفاقيات

وقال مهدي: أؤكد للجانب الصيني أن الاتفاقيات الاخيرة التي تم توقيعها أدخلتنا في جو كبير من الجدية للتنفيذ، وهو ما ستتحرك فيه الكويت مع الصين نحو تنفيذ هذه الاتفاقيات، ولهذا جاءت الاتفاقيات في مجالات محددة ولم تكن إطارية شمولية فقط.

وبين أن التبادل الثقافي جزء لا يتجزأ من مبادرة الحزام والطريق ويعزز بيئة ترابط بناء على فكرة المبادرة، ولفت الى ان اللوجستيات هي جزء من المبادرة ولكنه ليس الجزء الرئيس فقط وهو مشروع عالمي على مستوى دول العالم التي تسعى إلى خلق ترابط يعود بالفائدة على الجميع، مبينا انه بقراءات بسيطة في فلسفة وضع المبادرة بين أنها قائمة على الفائدة المشتركة ما جعل فترة الـ 10 سنوات منذ اطلاق المبادرة تشهد نجاحات متتالية.

من جهته، أكد القائم بالأعمال بالنيابة لسفارة جمهورية الصين الشعبية لدى الكويت المستشار ليو شيانغ أن الصين وقَّعت على وثائق تعاونية لمبادرة الحزام والطريق مع ما يزيد عن 150 دولة وأكثر من 30 منظمة دولية.

وبين شيانغ أنه على مدى العقد الماضي، حققت الصين والدول العربية نتائج مثمرة، حيث تجاوز حجم التبادل التجاري بينهما 430 مليار دولار في عام 2022، ما يعادل ضعفين ما كان عليه قبل 10 سنوات، كما تجاوز رصيد الاستثمارات المباشرة المتبادلة بين الصين والدول العربية 30 مليار دولار، بزيادة نحو 3 أضعاف مما كان عليه قبل 10 سنوات، وقد نفذ الجانبان أكثر من 200 مشروع كبير في إطار بناء الحزام والطريق.

ولفت إلى أن البناء المشترك لـالحزام والطريق يعد ركيزة رئيسة لمجتمع المستقبل المشترك للبشرية. وعلى مدى العقد الماضي.

وقال إن البناء المشترك لـالحزام والطريق يعزز الارتقاء بالعلاقات الصينية - العربية والصينية - الكويتية إلى آفاقٍ أرحب، وقد لاقت مبادرة الحزام والطريق ترحيباً حاراً وتجاوباً إيجابياً من قبل الدول العربية فور طرحها، إذ كانت الكويت أول بلد عربي وقع مع الصين على وثيقة التعاون بشأن الحزام والطريق.

ودفع بناء الحزام والطريق بشكلٍ شامل تنمية العلاقات بين الصين والكويت. وقد أقامت الصين والكويت الشراكة الاستراتيجية بينهما، حيث تعد الصين أكبر شريك تجاري للكويت لمدة سبع سنوات متتالية، حيث وصل حجم التجارة الثنائية إلى مستوى قياسي بلغ 31.48 مليار دولار في عام 2022. وأصبحت الكويت سابع أكبر مصدر لواردات النفط الخام للصين، كما أنشأت الهيئة العامة للاستثمار ثاني مكتب استثمار خارجي للهيئة في مدينة شانغهاي، وأصبحت الصين ثاني أكبر مصدر للاستثمار الأجنبي في الكويت،

