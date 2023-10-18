1.1 مليار دينار مكاسب البورصة.. ارتفاع قياسي

مال وأعمال

حققت البورصة امس اعلى ارتفاع لها في القيمة السوقية خلال عام 2023، بعدما قفزت المؤشرات الرئيسية في ختام التعاملات، مع وصول السيولة لأعلى مستوى منذ منتصف يونيو السابق (4 أشهر)، تزامناً مع بدء أسهم البنوك بقيادة الوطني الإعلان عن القوائم المالية الفصلية.

وحققت القيمة السوقيه للبورصة ارتفاع بلغ 1.102 مليار دينار، بعدما صعدت الى مستوى قياسي جديد 40.325 مليار دينار، وسط عمليات شراء قوية على اسهم السوق الاول التي تضم اسهم البنوك وشركات الاتصالات.

واشار محللون لـ«النهار»، ان البورصة شهدت ارتداداً قوياً في 3 جلسات من آخر 4 جلسات بعد الهبوط الذي تم منذ بدء العدوان الصهيوني الغاشم في غزة، لافتين الى أنه وبهذا الارتفاع، استطاع مؤشرا السوق العام والأول، أن يعوضا كل خسائرهما وأن يغلقا في المنطقة الإيجابية مقارنة بإغلاقات يوم الخميس الموافق 5 أكتوبر الحالي أي قبل نشوب الصراع بيومين.

وسجلت عمليات الشراء تحسنا كبيراً بعد حالة الإفراط بعمليات البيع في الفترة الأخيرة، والتي أوصلت بعض الأسهم القيادية الى أدنى مستوياتها منذ أكثر من سنتين

واوضح المحللون أن ارتفاع الأرباح الفصلية الأخيرة التي أعلن عنها كل من بنك الوطني وبنك بوبيان بنسبة 14.2% و28%، على التوالي، أعطت اتجاهاً جديداً للسوق وتوقعات بموسم أرباح إيجابي في الفترة المقبلة.

وذكر المحللون ان تعافي الأسواق العالمية جاءت نتيجة التوقعات بأن يُبقي مجلس الفيدرالي الأميركي على سعر الفائدة الحالي دون رفعها في اجتماعه المقبل في الأول من نوفمبر المقبل، لذلك تمت عمليات تجميع، وذلك بالتزامن مع محافظة أسعار النفط على مستويات جيدة، من ناحية أخرى تبقى الأنظار متجهة إلى الوضع الجيوسياسي في الشرق الأوسط وتطوراته في الفترة المقبلة، إذ سينعكس ذلك على الشعور العام للمستثمرين».

وسجلت البورصة تداولات بقيمة 80.85 مليون دينار، وزعت على 295.82 مليون سهم، بتنفيذ 18.34 ألف صفقة.

وارتفع المؤشرالعام 186?38 نقطة ليبلغ مستوى 6822?53 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 2?81 في المئة، كما صعد مؤشر السوق الرئيسي 64?85 نقطة ليبلغ مستوى 5559?97 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 1?18 في المئة من خلال تداول 121?2 مليون سهم عبر 5523 صفقة نقدية بقيمة 12?8 مليون دينار (نحو 39 مليون دولار).

كما ارتفع مؤشر السوق الأول 235?77 نقطة ليبلغ مستوى 7488?02 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 3?25 في المئة من خلال تداول 174?5 مليون سهم عبر 12813 صفقة بقيمة 68 مليون دينار (نحو 207?4 ملايين دولار).

في موازاة ذلك ارتفع مؤشر (رئيسي 50) 87?86 نقطة ليبلغ مستوى 5510?20 نقاط بنسبة ارتفاع بلغت 1?62 في المئة من خلال تداول 88?6 مليون سهم عبر 4163 صفقة نقدية بقيمة 11?4 مليون دينار (نحو 34?7 مليون دولار).

صعد مؤشر السوق الأول 3.25%، وقفز «العام» 2.81%، كما ارتفع المؤشران الرئيسي 50 بنحو 1.62%، والرئيسي بواقع 1.18%.

دعم الجلسة ارتفاع 9 قطاعات أبرزها البنوك بـ3.11%، فيما تراجعت 3 قطاعات على رأسها السلع الاستهلاكية بـ0.87%، واستقر قطاع الرعاية الصحية وحيداً.

