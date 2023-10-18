مال وأعمال

أصدرت شركة البورصة، بياناً في شأن الخطأ التقني أو الملحوظة التقنية المتعلقة في بيانات التداول على الموقع الرسمي للبورصة بعد نهاية تداولات يوم الأحد الموافق 15 أكتوبر.

ووفق البيان قالت الشركة: إن التداولات جرت يوم الأحد ويوم الاثنين بشكل اعتيادي دون أي خلل من حيث المعلومات والبيانات الواردة على المو.قع الإلكتروني.

وأوضحت أنه في يوم الأحد، وبعد انتهاء جلسة التداول، أظهر الموقع الإلكتروني بيانات غير دقيقة عن بعض معلومات التداول ولذلك تم اخطار شركات الوساطة والمشاركين بالسوق وهيئة أسواق المال بذلك الخلل التقني، وتم إعادة ضبط الأنظمة ومعالجة الخلل التقني وتعديل معلومات وحجم قيم التداول على الموقع الرسمي في اليوم ذاته.

