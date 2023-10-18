صناديق التحوط باعت الأسهم الاستهلاكية بأسرع وتيرة

مال وأعمال

قال «جولدمان ساكس» إن صناديق التحوط العالمية باعت الأسبوع الماضي أسهم شركات الغذاء والمشروبات والتبغ بأسرع وتيرة منذ أحد عشر أسبوعاً نظراً لأن تلك الأسهم لن تتمكن من مواكبة قفزة عائدات سندات الخزانة الأميركية أخيراً.

وأضاف «جولدمان ساكس» أن رهانات صناديق التحوط على بيع الأسهم الاستهلاكية على المكشوف وصلت بالأسبوع المنتهي في الثالث عشر من أكتوبر أعلى مستوياتها في ثلاثة أشهر، كما سجلت أعلى مستوياتها في الخمس سنوات السابقة.

ويُشار إلى أن البيع على المكشوف يراهن على تراجع سعر السهم.

وانخفضت الأسهم الاستهلاكية الأميركية بنحو 10% حتى الآن العام الحالي، نظراً لأن تلك الأسهم، التي عادةً ما تحقق توزيعات أرباح أعلى من سندات الخزانة الأميركية، بعيدة كل البعد عن قفزة عائدات السندات الحكومية أخيراً.

وارتفعت عائدات سندات الخزانة الأميركية لأجل عامين بنحو 15 نقطة أساس خلال الفترة من العاشر من أكتوبر إلى الثالث عشر من الشهر ذاته، واصلت ارتفاعها ، لتصعد بنحو 1.5 نقطة أساس.

وأوضح «جولدمان ساكس» أن قطاع السلع الأساسية الاستهلاكية، الذي يبيع منتجات مثل السلع المنزلية والكحول ومنتجات التبغ، كان الأضعف أداءً في مؤشر «إس أند بي 500» بالأسبوع المنتهي في الثالث عشر من أكتوبر.

وأضاف البنك أن المراكز البيعية للأسهم الاستهلاكية تجاوزت المراكز الشرائية بنحو 25%.

