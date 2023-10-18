«KIB» أعلن الرابح في سحب حملة «فتح حساب الدروازة إلكترونياً»

مال وأعمال

أعلن بنك الكويت الدولي (KIB) اسم العميل الرابح في سحب حملة «فتح حساب الدروازة إلكترونياً» خلال شهر سبتمبر، حيث فاز العميل عبدالله علي سمير المطيري. ويأتي هذا السحب ضمن حملة KIB المجدّدة بالكامل والمصمّمة لتوفير تجربة مصرفيّة رقميّة مميزة، بهدف مكافأة عملائه ممّن فتحوا حساب الدروازة إلكترونياً عبر منصاته الرقمية، سواء من خلال «KIB أونلاين» أو تطبيق «KIB موبايل».

وفي هذا الصدد، صرّح مساعد المدير العام في الإدارة المصرفية للأفراد في KIB، نواف الخريّف: «نفتخر بمواصلة الإعلان عن الفائزين في السحوبات الشهرية لهذه الحملة المميّزة، والتي توفّر لعملائنا فرصة التمتّع بالمزايا والمكافآت التي تناسب أسلوب حياتهم العصري، مقابل فتح حساب الادخار إلكترونياً، إضافة إلى أحدث الحلول المصرفية الرقميّة المبتكرة. كما إن حساب الدروازة، الأقوى من نوعه في الكويت، يواصل استقطاب المزيد من العملاء المهتمّين بالتوفير والادخار والربح، في الوقت ذاته، وذلك بفضل فريق عمل KIB المحترف وجهوده الدؤوبة، إضافة إلى الولاء والدعم الدائم من قبل العملاء».

وأضاف: «إن هذه الحملة الفريدة تجسّد النهج الهادف الذي يطبّقه KIB، والذي يهدف بشكل أساسي إلى تعزيز أسس الابتكار في التجربة المصرفية المتكاملة التي يقدّمها لجميع شرائح عملائه، وذلك من خلال المزايا المتجدّدة، والتركيز على أولوية العميل وضرورة تلبية كل احتياجاته». لافتاً إلى الإقبال اللافت والنجاح المستمر الذي تشهده حملة فتح حساب الدروازة إلكترونياً، مدعومة بكفاءة فريق العمل، الاستجابة السريعة في الوصول الرقمي إلى الخدمات المتنوّعة، والقيمة المضافة التي توفّرها المكافآت والجوائز ضمن الحملة، إضافة إلى تحقيق أقصى استفادة ممكنة من المنتج المصرفي الأقوى في فئته، والذي يوفّر للعملاء أعلى نسبة عوائد شهرية متوقعة، وسحوبات على جوائز نقدية مجزية، إلى جانب كونه متوافقاً تماماً مع أحكام الشريعة الإسلامية، ومعتمداً من قبل الهيئة الشرعية في KIB».

وتجدر الإشارة إلى أن KIB يسعى طوال الوقت إلى إثراء تجربة عملائه المصرفية، من خلال تطوير الحلول الرقمية المتقدّمة، لضمان توفير سهولة أكبر ومستوى أعلى من الأداء والكفاءة في إنجاز العمليات المصرفية، ومواكبة أسلوب حياة العملاء العصري، إلى جانب مكافأة كل شرائح العملاء عبر العروض والحملات الترويجية المبتكرة، بما يحقّق طموحاتهم ويلبي احتياجاتهم.

