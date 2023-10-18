«وربة» توَّج الفائزين في سحب «السنبلة الكبير»

مال وأعمال

أعلن بنك وربة أسماء الفائزين في سحب «السنبلة الكبير» عن الربع الثالث لعام 2023م، وذلك بحضور ممثل عن وزارة التجارة والصناعة وموظفي بنك وربة عبر إذاعة 360FM.

وبالنسبة للعملاء الذين حالفهم الحظ خلال السحب، فقد توج عمر شاهين بالجائزة الكبرى والبالغة 250,000 دينار، وبالنسبة لبقية السحوبات فقد توج بها 10 فائزين لكل فائز مبلغ 1,000 دينار بإجمالي 10,000 دينار وهم التالية أسماؤهم: منى أحمد حسن العوضي، أحمد عبد الله جابر العجمي، عادل محمد ظاهر الجنفاوي، عبد الله مزيد محمد الحسيني، عبد الله بكر سليم الديحاني، صالح علي سعد القحطاني، إيمان إبراهيم زيد المقبل، ألطاف سعيد سعد الجبر، نوف ناصر جلوي الشمري، فيصل خلف جلعود العتيبي.

وبالنسبة للعملاء الذين حالفهم الحظ في سحب السنبلة للأطفال الشهري، فقد توج 7 فائزين في الجائزة، حيث حصل الفائز الأول على مبلغ 1,000 دينار وهي اليانا عصام الزير، بينما حصل الفائز الثاني على مبلغ 500 دينار وهي خالد حمد عبد اللطيف التركيت، بينما حصل الفائزون من الثالث حتى السابع على 100 لكل منهم، وهم: خالد مشاري خالد الصالح، وناصر بدر هيف الحجرف، وجراح عبد الله درويش الحمادي، و/ شوق ضاري عبد الحي الغنيمان، وهوازن هزاع سعد العازمي.

ويمثل حساب السنبلة الخيار الأمثل لكل الراغبين بتوفير الأموال وتحقيق عوائد مالية مناسبة على أرصدتهم في الوقت نفسه بالإضافة إلى فرصٍ للفوز بجوائز نقدية طوال العام.

وحول حملة السنبلة عام 2023، يواصل بنك وربة بتتويج 10 رابحين بمبلغ 1,000 دينار لكل فائز أسبوعياً. وعن السحوبات الكبرى فسيكون هناك سحب ربع سنوي على مبلغ 250,000 دينار بمعدل 4 سحوبات خلال العام، حيث أقيم السحب الأول في أبريل، كما أقيم السحب الثاني في يوليو، وأقيم السحب الثالث في أكتوبر، أما السحب الرابع والأخير فسيكون في يناير 2024م.

وحول الشروط، يتطلب الآن وجود 100دينار لدخول سحوبات السنبلة الاسبوعية والسحوبات الكبرى، علماً بأن العميل لا زال يحصل على فرصة واحدة مقابل كل 10 دنانير في الحساب، والفرص تحتسب على حسب أدنى رصيد في الحساب خلال الشهر. لذلك يجب أن يكون قد مضى على المبلغ شهر كامل في الحساب للتأهل للسحب الأسبوعي، وشهران كاملان للسحوبات الكبرى لاحتساب الفرص. هذا ولا توجد قيود أو حدود للسحب والإيداع، كلما زاد المبلغ المودع زادت فرص العميل للربح.

علماً أن بنك وربة أطلق أحدث حلوله المصرفية Customer Onboarding وفق بنود استراتيجيته الخمسية الطموحة التي تمكن غير عملاء بنك وربة بالتقدم بطلب فتح حساب السنبلة بطريقة إلكترونية سهلة عبر موقع البنك الالكتروني دون الحاجة لزيارة أي فروع البنك، وفي غضون خمس دقائق فقط -من خلال النظام الآلي الجديد الذي يستخدمه لتطبيق هذه الخدمة وينفرد به في القطاع المصرفي الكويتي- سيتمكن العملاء الجدد من استكمال طلب فتح حساب السنبلة في أي وقت وأي مكان.

