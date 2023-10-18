«الخليج» رعى شركتين شبابيتين في مسابقة «إنجاز» الإقليمية

مال وأعمال

أعلن بنك الخليج عن رعايته التدريب الذي تنظمه جمعية إنجاز الكويت للمشروعين الفائزين في مسابقة «الشركة» 2023، واللذين يمثلان دولة الكويت في مسابقة إنجاز الإقليمية، المزمعة إقاماتها في دولة قطر الشقيقة نهاية الشهر الحالي، وذلك بمشاركة 14 دولة عربية.

وكانت جمعية إنجاز قد أعلنت في نهاية مايو الماضي، عن فوز شركتين من بين 12 شركة وصلت لنهائيات المسابقة السنوية، برعاية بنك الخليج، وهما شركتا «Raskla» الفائزة بجائزة أفضل شركة طلابية لعام 2023 عن فئة الجامعات، وشركة « B-one»عن فئة طلاب المدارس.

وبهذه المناسبة، قالت مساعدة مدير الاتصالات المؤسسية ميسون العطار: «كلنا ثقة في العقول والكفاءات الشبابية في تمثيل دولة الكويت خير تمثيل بمسابقة إنجاز الإقليمية، من خلال المشروعين المتميزين «Raskla» و«B-one»، ومستمرون في تقديم كل أنواع الدعم لإعدادهم للمسابقة الإقليمية».

وأشارت حرص بنك الخليج على تقديم كل الدعم لشباب المدارس الثانوية والجامعات خلال مراحل المسابقة محلياً، وصولاً إلى اختيار الشركات الفائزة، بالتعاون مع جمعية إنجاز الكويت، مشيراً إلى أن نحو 100 متطوع من بنك الخليج شاركوا طوال فترات الاعداد والتجهيز للمسابقة في توجيه ومساعدة المتسابقين، فضلاً عن تقديم برامج مثل الإرشاد والمقابلات التجريبية مع طلاب الجامعات.

وأضافت: نفتخر في بنك الخليج بالشراكة المتواصلة مع جمعية انجاز على مدى سبعة عشر عاماً، والتي شهدت تبني ودعم الكثير من الأفكار والشركات، الأمر الذي ساعد بعضها على أن تصبح جزءاً من عالم الاقتصاد والأعمال في الكويت حالياً.

وأكدت حرص بنك الخليج على دعم الشباب كجزء من التزامه تشجيع وتطوير مهارات العمل الاحترافية لديهم، التي تساعدهم على مواكبة متطلبات سوق العمل التي تشهد متغيرات سريعة للغاية محلياً وعالمياً، وذلك في إطار استراتيجية بنك الخليج 2025، التي تضع الشباب في بورة اهتمامها، ورؤية الكويت 2035 التي تؤكد أهمية الاستثمار في الشباب.

ونوهت إلى أن الشراكة الناجحة بين بنك الخليج وجمعية إنجاز الكويت أثمرت تدريب نحو 26 ألف طالب وطالبة خلال السنة الدراسية 2022 /2023، شملت مختلف المراحل الدراسية، من المرحلة الابتدائية إلى الجامعية، وكذلك حديثي التخرج تم تدريبهم.

من جانبها، قالت الرئيس التنفيذي لجمعية إنجاز الكويتية ليلى هلال المطيري إن الأمل معقود على الشركتين المؤهلتين للمنافسة بقوة خلال فعاليات المسابقة الإقليمية، والتي تتسم سنوياً بالمنافسة الشديدة، والأفكار المتميزة، والمشروعات النوعية المبتكرة.

وأشارت إلى أن إيمان مؤسسات القطاع الخاص والشركات والهيئات الداعمة لجمعية إنجاز، وفي مقدمتهم بنك الخليج، هو أحد أسباب استمرارية ونجاح الجمعية في تحقيق أهدافها في إعداد جيل جديد من رواد الأعمال، مضيفة «نتطلع دائما لتقديم كل ما يخدم الشباب وتهيئتهم لمواجهة تحديات المستقبل».

وأشارت إلى أن الشراكة مع بنك الخليج هي شراكة فوق العادة، فهي شراكة استراتيجية ممتدة على مدى سنوات طويلة، لافتة إلى أن الجمعية نجحت خلال رحلتها في تدريب أكثر من 120 ألف طالب وطالبة على مختلف البرامج التدريبية، من خلال ثلاثة محاور وهي: الجهوزية للعمل وريادة الأعمال والمعرفة المالية.

يذكر أن برنامج الشركة يدرب طلاب الثانوي والجامعات على مهارات ريادة الأعمال، وكيفية الاستعداد لسوق العمل، حيث تتاح لهم الفرصة لإقامة شركة حقيقية وإدارتها، مروراً بكل التأسيس؛ بداية من وضع خطة العمل، ودراسات الجدوى، وبناء الفريق، وجمع رأس المال، وصولاً إلى ابتكار منتج أو خدمة وبيعها، وتشمل قائمة البرامج والدورات التدريبية، التي تقدمها جمعية إنجاز الكويت: «كيف أبدأ» و«ورشة مخيم الإبتكار» و«برنامج الشركة» و«ورشة المبتكر الصغير» و»حديث انجاز» و«مشروع العمر» و«مساري إلى المهنية» و«داتاثون».

تتمثل رؤية بنك الخليج أن يكون البنك الرائد في الكويت، من خلال مشاركة موظفيه في العمل ضمن بيئة شاملة ومتنوعة لتقديم خدمة عملاء مميزة، مع الحرص على خدمة المجتمع بشكل مستدام. وبفضل الشبكة الواسعة من الفروع والخدمات الرقمية المبتكرة التي يملكها البنك، يمنح عملائه حق اختيار كيفية ومكان إتمام معاملاتهم المصرفية، مع ضمان الاستمتاع بتجربة مصرفية سهلة وسريعة.

وفي إطار دعمه لرؤية الكويت 2035 «كويت جديدة»، وحرصه على التعاون مع مختلف الأطراف لتحقيقها، يلتزم بنك الخليج العمل على إحداث تطورات قوية في مجال الاستدامة، على كل المستويات البيئية والاجتماعية والحوكمة، من خلال مبادرات الاستدامة المتنوعة، والمختارة بشكل استراتيجي داخل البنك وخارجه.

