«التجاري» شارك في معرض «وظيفتي»

مال وأعمال

يشارك البنك التجاري الكويتي في معرض «وظيفتي» الذي يقام في قاعة الأرينا بمجمع 360 خلال الفترة من 19 أكتوبر 2023 حتى 21 أكتوبر 2023.

وفي مستهل حديثه عن المعرض، صرح مدير عام قطاع الموارد البشرية صادق عبدالله قائلاً: «تهدف مشاركات التجاري في المعارض والفعاليات الوظيفية إلى استقطاب الطاقات الشابة الكويتية وتوفير فرص العمل المناسبة لهم حسب تخصصاتهم ومساعدتهم للبدء بمسيرة الحياة العملية وتعريفهم بالقطاع المصرفي الذي يعتبر إحدى الركائز الأساسية لاقتصاد الدولة».

وأضاف: «يحرص التجاري على تحفيز الشباب الكويتي ذوي الطموح وتشجعيهم للعمل بالبنك مع تدريبهم وصقل مواهبهم وقدراتهم لإعدادهم لشغل مناصب قيادية في المستقبل ضمن الخطة الاستراتيجية للبنك الرامية إلى توطين الوظائف في جميع المستويات الوظيفية من خلال الاستثمار في جيل الشباب وبما يمكنهم من تحمل المسؤولية وتحقيق رؤية ورسالة البنك الهادفة إلى «بناء المستقبل معاً».

وأكد صادق عبدالله على حرص البنك وقطاع الموارد البشرية ممثلاً بعدد من المديرين من القطاعات المختلفة على التواجد في معرض «وظيفتي» بغرض عقد اللقاءات والمقابلات الشخصية والتوظيف الفوري لمن يجتاز المقابلات الشخصية وذلك أثناء التواجد في معرض وظيفتي خلال الفترة من 19 أكتوبر إلى 21 أكتوبر 2023 مع التركيز على الطلبة خريجي تخصصات الهندسة وإدارة الأعمال وتكنولوجيا المعلومات، مع توفير فرص وظيفية حصرية أثناء فترة المعرض.

