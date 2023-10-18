الذهب تراجع %2 وسط ترقب الفائدة

مال وأعمال

انخفضت أسعار الذهب، مع ارتفاع الدولار وعادات سندات الخزانة قبل البيانات الاقتصادية وخطاب جيروم باول، رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي الأسبوع الحالي، ما قد يوجه قرارات أسعار الفائدة المقبلة.

وتراجع السعر الفوري للذهب بنسبة 0.2% إلى 1,915.82 للأوقية،، فيما انخفضت العقود الآجلة للذهب بواقع 0.3% إلى 1,928.20 دولار.

بينما ارتفعت عائدات سندات الخزانة الأمريكية لأعلى مستوياتها في أكثر من أسبوع، كما صعد الدولار، ما يجعل الذهب، الذي لا يحمل فائدة، أكثر تكلفة لحاملي العملات الأخرى، قبيل صدور مبيعات التجزئة والإنتاج الصناعي في وقت لاحق من اليوم.

وقالت كايل رودا، محللة أسواق المال لدى «كابيتال دوت كوم»، إن البيانات الاقتصادية الأمريكية لاتزال قوية للغاية، ومع استمرار الضغوط الصاعدة على العائدات، وتحسب الأسواق بنسبة لا تتجاوز 10% لرفع بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة في نوفمبر، فإن أي مفاجآة صاعدة توضح مرونة الأسر الأمريكية قد تلقي بثقلها على المعدن الأصفر.

علاوة على ذلك، تتوقع الأسواق أن يحمل خطاب باول مزيداً من التوضيح بشأن موقف البنك المركزي من أسعار الفائدة بعد التلميحات التيسيرية لكبار صانعي السياسة بالأسابيع الأخيرة.

ويُشار إلى أن ارتفاع أسعار الفائدة يحد من جاذبية الذهب الذي لا يحمل فائدة.

بالإضافة إلى ذلك، أوضحت «رويترز» أن توترات الشرق الأوسط، التي عززت أسعار الذهب باعتباره ملاذ آمن، لأعلى مستوياته في أكثر من ثلاثة أسابيع يوم الجمعة، زادت من عدم اليقين بالأسواق.

وأعلن صندوق «إس بي دي آر»، أكبر صندوق متداول ومدعوم بالذهب في العالم، أمس الإثنين، تراجع حيازاته من المعدن الأصفر بنسبة 8%.

وعلى مستوى المعادن الأخرى، انخفض السعر الفوري للفضة بنسبة 0.5% إلى 22.49 دولاراً للأوقية، وخسر البلاتين 0.1% إلى 889.58 دولاراً.

