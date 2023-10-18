«الوطني»: 431.1 مليون دينار صافي أرباح الأشهر الـ 9 الأولى

مال وأعمال

أعلن بنك الكويت الوطني نتائجه المالية عن الأشهر التسعة الأولى من العام 2023 والمنتهية في 30 سبتمبر 2023، حيث سجل البنك أرباحاً صافية بقيمة 431.1 مليون دينار (1.4 مليار دولار) خلال الفترة، بنمو بلغت نسبته 15.2% بالمقارنة مع 374.2 مليون دينار (1.2 مليار دولار) لنفس الفترة من عام 2022.

كما سجل البنك صافي ربح عن فترة الثلاثة أشهر من العام والمنتهية في 30 سبتمبر 2023 بواقع 155.8 مليون دينار (504.1 ملايين دولار) بنمو نسبته 14.2% على أساس سنوي.

ونمت الموجودات الإجمالية كما في نهاية سبتمبر من عام 2023 بواقع 6.1% على أساس سنوي، لتبلغ 36.8 مليار دينار (119.2 مليار دولار أميركي). كما بلغت القروض والتسليفات الإجمالية 21.8 مليار دينار (70.5 مليار دولار أميركي) مرتفعة بنسبة 5.8% على أساس سنوي. وبلغ إجمالي حقوق المساهمين 3.8 مليارات دينار (12.1 مليار دولار أميركي) بارتفاع بلغت نسبته 7.4% على أساس سنوي.

وقال رئيس مجلس إدارة بنك الكويت الوطني حمد البحر: «نفخر باستمرار نمو أرباحنا، لما تمثله من امتداد لنتائجنا المالية القوية، التي تعتمد بشكل كبير على الأنشطة المصرفية الرئيسية، وتعكس صلابة مركزنا المالي، ومرونة نموذج أعمالنا وقدرته على تحقيق معدلات ربحية جيدة في مختلف الظروف والدورات الاقتصادية».

وأضاف البحر: «استراتيجيتنا الحصيفة لتنويع الإيرادات واستثماراتنا الضخمة التي حافظت على تفوقنا في تقديم الخدمات الرقمية تدعم الأسس الصلبة التي يتمتع بها الوطني، وتدفع مسارنا نحو نمو مستقبلي مستدام، وتعزز جهودنا من أجل تعظيم القيمة لمساهمينا». وأشار البحر إلى أن تعظيم القيمة يتسع ليشمل كل أصحاب المصالح، في ظل حرص البنك على الالتزام بأداء مسؤولياته تجاه المجتمع ودعم الخطط والمشروعات التنموية للدولة وتقديم خدمات فائقة التطور والتميز للعملاء والاستثمار في تطوير الموظفين من الكوادر الوطنية وزيادة الاعتماد على الموردين المحليين.

واختتم البحر حديثه مؤكداً مواصلة النمو المسؤول الذي يأخذ في الاعتبار تطبيق معايير الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية والالتزام بمعايير قياسية للخدمات المصرفية المسؤولة في الكويت والمنطقة.

من جانبه، قال نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الكويت الوطني عصام الصقر: «سعداء بتحقيقنا أرباحا قوية في التسعة أشهر الأولى من عام 2023، وتزامنها مع مواصلة التقدم في مسار تحقيق أهدافنا الاستراتيجية، التي ترسخ ريادتنا وتعزز النمو المستقبلي للبنك، في ظل اعتمادها على مصادر إيرادات مستدامة ومتنوعة».

وتوقع الصقر استمرار نمو ربحية الوطني في المستقبل بدعم من قوة الميزانية العمومية، ومستويات السيولة المريحة، والرسملة القوية، التي يتمتع بها البنك، إضافة إلى حصافة استراتيجية الوطني في تنويع الإيرادات وإدارة المخاطر.

وأضاف الصقر: «كافة قطاعات الأعمال الرئيسية حافظت على وتيرة النمو، ما ساهم في ارتفاع صافي الإيرادات التشغيلية بنسبة 15.6% على أساس سنوي إلى 863.8 مليون دينار كويتي، بدعم من نمو صافي دخل الفوائد، ودخل الأتعاب والعمولات».

وأشار الصقر إلى استمرار تحسن المعنويات تجاه البيئة التشغيلية خلال الربع الثالث، خاصة مع إعلان الحكومة عن برنامج عمل يتضمن خطط ومشاريع تنموية طموحة، ويرتكز إلى مشاركة القطاع الخاص، ما نأمل أن يدعم نشاط بيئة الأعمال في الفترة المقبلة.

فيما أكد الصقر على توخي الحذر في ظل تصاعد التوترات الجيوسياسية الأخيرة في المنطقة، وترقب مدى تأثيرها على معنويات وثقة قطاع الأعمال.

كما أوضح الصقر أن نمو الربحية يتزامن مع تعزيز صلابة المركز المالي للبنك، حيث تم الحفاظ على وتيرة نمو محفظة القروض وودائع العملاء، وإجمالي الأصول، مع الاحتفاظ بمعدلات جودة أصول قوية، بفضل سياسة الوطني المتحفظة في إدارة المخاطر.

وقال الصقر: «مساهمة عملياتنا الدولية وذراع الخدمات المصرفية الإسلامية للمجموعة ممثلا في بنك بوبيان في نمو الأرباح يؤكد رؤيتنا الاستباقية ونجاح استراتيجيتنا للتنويع»، مشيراً إلى مواصلة تركيز البنك على التوسع في الأسواق الإقليمية التي يعمل بها.

وأضاف الصقر: «نواصل ضخ الاستثمارات بهدف تعزيز تفوقنا في تقديم الخدمات المصرفية الرقمية، ما يسهم بشكل كبير في الحفاظ على حصتنا السوقية المهيمنة في السوق الكويتي، وزيادة قدرتنا على اختراق بعض شرائح العملاء وخاصة من الشباب، إضافة إلى دعم مستهدفات توسع فروعنا الخارجية وشركاتنا التابعة في الأسواق التي تتواجد فيها».

وأكد الصقر التركيز خلال الفترة الحالية على زيادة الاعتماد على برامج تحليل البيانات الضخمة، وتقنيات الذكاء الاصطناعي، والتعلم الآلي، بما يعظم الاستفادة من البنية التحتية التكنولوجية الهائلة لدى البنك، ويثري التجربة المصرفية الرقمية للعملاء.

وقال الصقر: «قطعنا خطوات في مسار تقديم خدمات مصرفية مسؤولة لعملائنا في ظل استراتيجيتنا التي تهدف إلى تكامل ممارسات ومبادرات الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية عبر كافة عمليات وأنشطة المجموعة، كما أطلقنا خدمات ومنتجات للمساهمة في تعزيز جهود التحول الأخضر لعملائنا».

كما أشار الصقر إلى مواصلة البنك تقديم نموذج يُحتذى لكل مؤسسات القطاع الخاص في الالتزام بالمسؤولية المجتمعية، في ظل القناعة الراسخة بأهمية تلك الجهود في دعم مسار النمو المستدام. - صافي الإيرادات التشغيلية يصل إلى 863.8 مليون دينار في التسعة أشهر الأولى من عام 2023 بارتفاع نسبته 15.6% عن نفس الفترة من العام 2022.

- نمو إجمالي الموجودات بنسبة 6.1%على أساس سنوي بنهاية سبتمبر 2023 لتبلغ 36.8 مليار دينار القروض والتسليفات الإجمالية تسجل نمواً بنسبة 5.8 % على أساس سنوي لتصل إلى 21.8 مليار دينار.

- ودائع العملاء تصل إلى 20.9 مليار دينار بنمو نسبته 8.6 % على أساس سنوي.

- معايير جودة الأصول تحافظ على مستويات جيدة حيث بلغت نسبة القروض المتعثرة من إجمالي المحفظة الائتمانية 1.74 %، فيما بلغت نسبة تغطية القروض المتعثرة 220 %.

- احتفاظ المجموعة بمستويات رسملة مريحة مع بلوغ معدل كفاية رأس المال 16.1 %، متجاوزاً الحد الأدنى للمستويات المطلوبة.

