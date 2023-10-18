«stc» فازت بجائزة «أفضل تجربة عملاء لشبكة 5G داخل المباني»

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أعلنت شركة الاتصالات الكويتية stc، عن فوزها بجائزة «أفضل تجربة عملاء لشبكة 5G داخل المباني»، وذلك خلال حفل توزيع جوائز القيادة والتميز (LEAD) لمجلس سامينا لعام 2023 المقام في دبي بالإمارات العربية المتحدة. وتعكس هذه الجائزة التزام stc الثابت بتقديم خدمات 5G المتطورة وحلولها الاستثنائية لعملائها.

وقد حصلت stc على الجائزة بعد تخطي معايير الترشيح وتقديم جميع المستندات الداعمة التي خضعت إلى مراجعة من قبل مجلس سامينا للمبادرات المختلفة التي أطلقتها stc لتعزيز تغطية 5G في المناطق الداخلية، الأمر الذي أسفر عن فوز stc بهذه الجائزة.

ويعكس هذا التكريم أيضًا تميز المجموعة الواسعة من العروض المبتكرة التي قدمتها stc، بما في ذلك الحلول الجديدة في السوق التي تستفيد من قدرات الشركة القوية وشبكة 5G واسعة النطاق. فمن خلال رؤيتها الإستراتيجية لتمكين التحول الرقمي في الكويت، ركزت stc خلال السنوات القليلة الماضية على الاستثمار في تطوير وتعزيز البنية التحتية لشبكة الجيل الخامس، وتزويد العملاء الأفراد والشركات بحلول عالية الجودة باستخدام شبكاتها الموثوقة عالية السرعة.

باعتبارها أول مشغل ينشر تغطية 5G على المستوى الوطني في عام 2019، استفادت stc من خبرتها في تقديم الحلول التقنية الأكثر تقدمًا لتعزيز شبكة الجيل الخامس. وركزت الشركة على تعزيز تجربة المستخدم وتغطية 5G من خلال تقديم Sub-3 جيجا هرتز 2.1 جيجا هرتز 5G NR مع تطبيقها على المستوى الوطني منذ منتصف عام 2020. بالإضافة إلى ذلك، كما أن الشركة نجحت في تحقيق أوسع نطاق لنشر تغطية شبكة الجيل الخامس على Sub-3 جيجا هرتز 2.1 جيجا هرتز متقدمة على مقدمي خدمات الهاتف المحمول الآخرين في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا خلال العام 2021. كما أضافت Sub-3 جيجا هرتز 2.1 جيجا هرتز 5G NR دمج الجيلين الرابع و الخامس والتي وفرت إمكانية التشغيل البيني الداخلي والخارجي الدقيق لشبكة 5G من stc. امتد التطوير كذلك إلى تجربة الهاتف النقال 5G في مناطق أوسع وبيئات داخلية مغلقة مع توسيع نطاق NR لتعزيز قدرة الاتصال بالوصلة الصاعدة، وبالتالي تسريع الخدمات الذكية التي ساهمت في تمكين التحول الرقمي بما يتماشى مع رؤية الكويت 2035.

وتعليقاً على الجائزة، قال المهندس فهد العلي، الرئيس التنفيذي لقطاع التكنولوجيا في stc: «إن جائزة «أفضل تجربة عملاء لشبكة 5G داخل المباني» من جوائز LEAD لعام 2023 المقدمة من مجلس سامينا هي شهادة على تفاني stc في توفير تجارب 5G رائدة لعملائها، وتسهم في تعزيز مكانتها كشركة رائدة في تمكين التحول الرقمي في الكويت. في stc نحن دائمًا نسعى نحو التميز في تقديم أفضل تجارب 5G المتقدمة والسلسة لعملائنا. وهذه الجائزة هي انعكاس لجهودنا والعمل الجاد والالتزام بالابتكار والتركيز على خدمة العملاء».

وأضاف العلي: «منذ أن قمنا بنشر تغطية الجيل الخامس على المستوى الوطني في عام 2019، دفعنا بشكل متواصل وبأقصى امكانياتنا لتحقيق الاستفادة القصوى من مزايا تقنية 5G. وانصب تركيزنا على تعزيز تجارب المستخدم وتوسيع التغطية وإدخال الابتكارات مثل تقنيات «FULL 5G».

واختتم العلي كلمته بالشكر لمجلس سامينا ولجنة التحكيم على اختيار stc لنيل هذه الجائزة، كما تقدم بالشكر لفريق الإدارة في stc على دعمهم لجهود فريق التكنولوجيا، وكذلك إلى جميع فرق العمل في stc الذين لعبوا دورًا في تنفيذ وتحديث البرنامج وتوفير حلول مبتكرة على شبكات 5G لضمان أفضل تجربة لعملاء stc الكرام.

