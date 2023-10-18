«معجزة الشفاء»: «يرقات النحل».. غذاء عالي القيمة للأطفال الضعاف

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أوضحت مستشارة التغذية بشركة عسل معجزة الشفاء د. هدى احمد أن معظم الأطفال في فترة الفطام لا يحصلون على العناصر الغذائية الأساسية، ما يعرضهم لسوء التغذية والالتهابات وضعف نمو الدماغ وضعف التعلم وهذه مشكلة عالمية نظرا لقلة توفر البروتين الحيواني الذي يوفر الأحماض الأمينية الأساسية أكثر من البروتين النباتي، لذلك قامت البروفسيورة أماندا أديجبوي بكلية الصحة وعلوم الحياة، جامعة كوفنتري في بريطانيا بإجراء عمليات بحث في قاعدتي بيانات إلكترونيتين وفي قوائم مراجع الدراسات المشمولة للبحث والدراسة في هذه المشكلة.

خلال الدراسة، تم تضمين اثنتي عشرة دراسة تهدف مراجعتهم إلى استكشاف مصدر بديل للبروتين والمغذيات الدقيقة في الأغذية التكميلية للأطفال وقدرتها على معالجة سوء التغذية لديهم، ومن ذلك قام بروفسيورالتغذية شيوانغزاو ميكوريا بجامعة جومو كينياتا في كينيا عام 2021 بتجهيز تركيبات غذائية للأطفال من مرضى سوء التغذية أساسها يرقات النحل وكانت لها نتائج عظيمة.

وأوضحت احمد: يرجع ذلك ان يرقات النحل تحتوي على نسبة عالية من البروتين والدهون والكربوهيدرات، وتشمل الأحماض الأمينية الأساسية، مثل الميثيونين والليسين والليوسين الذي يساعد الجسم على إنتاج البروتين وهرمونات النمو ويساعد على نمو العضلات، ويشاركه الليسين في إنتاج الهرمونات والطاقة ومهم لوظيفة المناعة، ومن الاحماض الامينية غير الأساسية، البرولين المنظم لضغط الدم، وتكوين الكولاجين وإصلاح الأنسجة وتكوين حمض الجلوتاميك الذي يساعد في تكوين مضاد الأكسدة الجلوتاثيون والاحماض الامينية الهامة لوظائف الجهاز العصبي.

وأردفت: تحتوي اليرقات على الفوسفور والمغنيسيوم والبوتاسيوم والحديد والزنك والنحاس والسيلينيوم وفيتامينات ج وب والكولين، وتجاوزت جميع التركيبات الغنية بيرقات النحل الكمية اليومية الموصي بها من البروتين والدهون للأغذية التكميلية للأطفال الأصحاء وأظهرت قبولًا جيدًا ونتائج عظيمة وبذلك اعتبرت آمنة ومقبولة ولديها القدرة على معالجة نقص المغذيات لدى الأطفال الضعاف.

