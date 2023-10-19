فقه الإمام الصادق والموسوعة الفقهية الكويتية

آراء

عُرف عن الإمام الصادق اطّلاعه الواسع وعلمه الغزير، حيث شهد له بذلك الأكابر من العلماء، منهم تلميذه الإمام أبو حنيفة حيث نوّه بعلم أستاذه الإمام جعفر الصادق ومقدار فضله حينما سُئل «من أفقه من رأيت؟ فأجاب قائلاً: جعفر بن محمد، لمَّا أقدمه المنصور بعث إليَّ فقال: يا أبا حنيفة إن الناس قد فُتنوا بجعفر بن محمد، فهيئ له مسائلك الشداد، فهيّأت له أربعين مسألة، ثم بعث إليَّ أبوجعفر (المنصور) وهو بالحيرة فأتيته فدخلت عليه وجعفر جالس عن يمينه، فلما بصرت به دخلني من الهيبة لجعفر (الصادق) ما لم يدخلني لأبي جعفر (المنصور)، فسلمت عليه فأومأ إليّ فجلست، ثم التفت إليه فقال: يا أبا عبد الله (الصادق) هذا أبو حنيفة، فقال: نعم أعرفه. ثم التفت إليَّ فقال: ألقِ على أبي عبد الله من مسائلك، فجعلت ألقي عليه ويجيبني فيقول: أنتم تقولون كذا، وأهل المدينة يقولون كذا، ونحن نقول كذا، فربما تابعنا، وربما تابعهم، وربما خالفنا جميعاً، حتى أتيت على الأربعين مسألة فما أخلّ منها بشيء!» ثم قال أبو حنيفة: «أليس قد روينا: أعلم الناس، أعلمهم باختلاف الناس؟». الإمام محمد أبو زهرة في مؤلفه تاريخ المذاهب الإسلامية تحت عنوان «جعفر يفيض بعلمه على معاصريه «يقول: «.. لذا كان مجلسه بالمدينة مثابة أهل وطلاب الحديث وطلاب الفقه، يأخذون عنه، ويردون مورده العذب وكل من التقى به أجله وأجل علمه، وكانوا يقتبسون من علمه وخلقه وحكمه.. وقد أخذ عنه مالك رضي الله عنه، واختلف إليه في مجلسه، وانتفع من فقهه وروايته. وأبو حنيفة رضي الله عنه كان يروي عنه ومع أنه في مثل سنه..» إن فقه الإمام جعفر الصادق تراث إسلامي، ومحيط فقهي عذب، يشرب من مائه المسلم وغير المسلم ويتغذى من علمه المسلمون بجميع مذاهبهم، فهو إرث قيم للإنسانية جمعاء. صُدمنا وحَزُنا على غياب هذا الفقه الرفيع والكنز الثمين من الموسوعة الفقهية الكويتية التي احتضنتها وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية في دولة الكويت منذ مطلع الستينات، وبذلت الجهود المباركة الحثيثة في أكثر من أربعين سنة (ما بين 1965 2005 م) لإخراج الموسوعة الفقهية في شكلها النهائي الجميل في خمسة وأربعين مجلدا تميزت بالشمول والأسلوب المبسط وترتيب المصطلحات الفقهية ألفبائيا، وحرصت على بيان الأدلة ونسبتها إلى المراجع الأصلية مع التنسيق بين معلوماتها بما يتحقق به الترابط والتكامل والبيان الواضح. نأمل من وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية في دولة الكويت إضافة الموسوعة الفقهية الجعفرية إلى الموسوعة الفقهية الكويتية لتزداد قيمة وعلما ورونقا. ولا أظن السبيل إلى تحقيق ذلك مستحيلا أو صعبا، نعم نحن ندرك الفرق بين السنة والشيعة في ميدان التاريخ السياسي الإسلامي ولكننا ندرك كذلك بأن لدينا فقها إسلاميا واحدا، فلا فقه سنياً وفقه شيعياً وإنما يوجد فقه جعفري ومالكي وحنفي وشافعي وحنبلي.. و.. جميعهم يشكلون الفقه الإسلامي وأن الفقه الجعفري في معظم أحكامه يتفق مع جمهور الفقهاء، وأن الاختلاف فيما بين المذاهب الأربعة سالفة الذكر في الأحكام الشرعية أكثر بكثير من اختلاف الفقه الجعفري معهم!. اللهم هل بلغت؟ اللهم فاشهد.

