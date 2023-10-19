الاستجابة الحكومية

آراء

ما أن يستجيب الجانب الحكومي الى كل ما من شأنه دعم التطلعات والتوجيهات السامية للقيادة السياسية، إلا ونستذكر في الوقت ذاته ما جاء في الخطاب السامي لسمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح والذي ألقاه نيابة عن حضرة صاحب السمو أمير البلاد من حكم بلغية تستوجب التوقف أمامها والإمعان في أدق تفاصيلها، حتى ندرك جيداً - مدى عمق - المسؤولية الملقاة على عاتق الجميع، ومن بينهم السلطة التنفيذية والسلطة الرابعة، حيث تفضل سموه قائلاً: «أليس من الأجدر أن نرد الى الوطن جميله؟ أليس من الأحرى أن نتجاوز الأزمات، ونسعى قدماً نحو الإنجازات؟». كما نستذكر أيضاً التوصية السديدة في النطق السامي لسمو أمير البلاد الذي ألقاه سمو نائب الأمير وولي العهد في افتتاح دور الانعقاد العادي الأول للفصل التشريعي - السابع عشر – حيث تفضل سموه قائلاً: «أوصي أبناء وطني العزيز بالمساهمة في بناء الكويت ببذل مزيد من الجهد والعطاء وتسخير كافة الطاقات الإبداعية، وليعلم الجميع أن الكويت أمانة، وعلينا جميعاً العمل على تطويرها وازدهارها لنسلمها لأجيالنا مزينة بثياب النهضة والعزة والإباء».

وانطلاقاً من تلك الكلمات السامية، تطرقنا في مقالنا الصادر تحت عنوان «الدور الحكومي والشراكة الاستراتيجية» الى ضرورة التواكب الحكومي مع توجيهات القيادة السياسية ورؤية الكويت ورؤى وخطط التنمية المستدامة لجدول أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة 2030 ودليل الأونسيترال التشريعي بشأن الشراكات بين القطاعين العام والخاص للجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي، وأطر الشراكة في ذات الشأن لصندوق النقد العربي – الدائرة الاقتصادية – والقانون رقم (116) لسنة 2014 بشأن الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وتوجه الحكومات في دول مجلس التعاون الخليجي للاستثمار في رأس المال البشري لتحقيق الأهداف الاستراتيجية للدولة عبر دعم الكوادر الوطنية في القطاع الخاص بحزمة قرارات تحفيزية كبيرة للوصول الى لفت أنظار الخريجين من المؤسسات التعليمية الى الانخراط في سوق العمل بالقطاع الخاص، وذلك من خلال البرنامج الحكومي «تصحيح المسار».

وعليه تم اعتماد لائحة – تكويت – العقود الحكومية من قبل لجنة تطوير سوق العمل برئاسة النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، والتي تهدف الى تشجيع الكوادر الوطنية للعمل في القطاع الخاص، وكذلك تعزيز الأمان الوظيفي، وألزام رب العمل بمنح العمالة الوطنية مزايا وظيفية مشجعة كالتأمين الصحي وتذاكر سفر سنوية - وهو ما تطرقنا له في مقالنا سالف الذكر - وصولاً الى خلق فرص وظيفية جديدة ومعالجة الاختلالات في سوق العمل.

ولما كان ذلك وكانت الاستجابة الحكومية لما أشرنا إليه في المقال الآنف الذكر، وفي عدد آخر من المقالات في ذات الشأن، دليلاً واضحاً على تصحيح المسار والتعاون بين السلطتين التنفيذية والسلطة الرابعة، إذ وجب أن نوجه رسالتنا الى سمو رئيس مجلس الوزراء وإلى معالي النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية والى رئيس جهاز متابعة الأداء الحكومي والذي حظي بإشادة مستحقة من مجلس الوزراء.. أن يتم فتح باب التدفقات التحفيزية بشكل أوسع للعاملين في القطاع الخاص بدءاً من توفير ضمانات أكبر للأمان الوظيفي ورفع سقف الدعم المالي للعمالة الوطنية بشكل لافت للخريجين، وتطبيق تلك الحوافز على جميع الشركات المدرجة في البورصة فيما يرتبط بمفهوم التكويت.

