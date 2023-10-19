فلسطين حرة.. الأرض عربية

آراء

ستبقى دائماً القضية الفلسطينية هي قضية المسلمين والعرب الأولى ويبقى دائما التجاهل والعجز العربي عن إيقاف الانتهاكات والمجازر الاسرائيلية في حق الشعب الفلسطيني وصمة عار في جبيننا أبد الدهر، إلى متى سيظل الشعب الفلسطيني يلاقي ويلات هذه الحروب وحده، وإلى متى سنبقى مكتوفي الأيدي ولا نملك سوى العجز وقلة الحيلة، إلى متى ستبقى ضمائرنا منهكة ومتعبة من هذا العجز، ألم نكتف من مشاهدة القتل والتنكيل للشعب الفلسطيني من أطفال ونساء وشيوخ، ألم نكتف من مشاهدة الدمار في كل مكان.. والآن وجدت الآلة الإسرائيلية ذريعة حتى تحصد الأخضر واليابس فتشن غاراتها وتقصف وتدمر القرى والمباني وتحصد الشهداء في سعى لإبادة هذا الشعب الصامد والزج به الى التهجير القسري فتضرب بلا هوادة تحت مسمع ومرأى من العالم كله ونحن لا نحرك ساكناً ولا يرمش لنا جفن وكعادتنا دوما نشجب ونندد ونطالب المجتمع الدولي الذي لا تحسب له إسرائيل أي حساب فأغلبه خونة وعملاء لهذا الكيان الشيطاني، والتاريخ يشهد بذلك فمتى سمعنا عن عقوبات أو مواقف دولية تجاه الانتهاكات الإسرائيلية على مر الزمان وعلى نقيض ذلك يتحرك العالم إذا كان الهجوم من المقاومة ضد اسرائيل، أي ميزان عدل هذا وأي مسخ نعيشه، والعالم العربي والإسلامي لا حول له ولا قوة ولا يملك غير المشاهدة والدعاء لهم وإرسال المساعدات، لا أحد يستطيع إيقاف هذه الآلة الاسرائيلية المقيتة من حصد هامات أبنائنا فلذات أكبادنا من هذا الشعب الذي نراه يوميا رغم كل هذه المحن واقفا شامخا وتجد الأرامل والثكالى يتحدثون بفخر وعزة عجز الضمير الإنساني عن تحمله، فكل هذا الصبر والتحمل هو وصمة عار في جبين صمتنا وغصة في قلوبنا، وإذا كنا نحزن لذلك فما بالك هذا الشعب الذي يعيش تحت الركام وينتظر الموت في كل وقت، ورغم ذلك لم تهن عزيمته ولم تضعف، ولكن نحن تهن عزيمتنا وتضعف سريعا حتى من مجرد المشاهدة فأصبحنا نمل ولا نتحمل رؤية الأخبار اليومية عن هذه المجازر ومع الوقت سيضيع هذا الشعور بالحزن والتضامن النفسي والمعنوي الذي لا نملك إلا إياه، ومع الوقت سيرجع كل شيء إلى طبيعته سريعا لمحاولة الانتصار على أحوالنا المعيشية البائسة والتي هي أكبر سلاح للعدو ضدنا حتى ينهكنا سريعا ولا نستطيع أن نقاوم حتى «حملات المقاطعة» التي نطالب بها بين الحين والحين لن نقدر عليها، وكيف تقاطع منتجات أنت لا تملك العيش دونها فطالما أنت لم تستطع تأمين خبزك وقوتك اليومي فاعلم أنك أيضا محتل، وإنك عاجز حتى عن اتخاذ القرار بالتضامن، فلسطين رغم الاحتلال إلا أنها حرة تملك من الكرامة والعزة أكثر ما تملكه من الشجن والحزن لذا ينتصر لها كبرياؤها دوما، وأكبر دليل على ذلك أنها تعلم جيدا أن مقاومتها ستلقى الرد الغاشم ولكنها تؤمن بأن المقاومة هي سبيلها للخلاص وإعلانها أنها شعب حي لا يموت ولا يرضخ ولا يقبل بالاهانة، وسيبقى يحافظ على كرامته ومقدساته ومعتقداته وأرضه العربية التي مع الوقت نسى أو تناسى العالم العربي والإسلامي ذلك، سنبقى نحن كما نحن بضعفنا وعجزنا، وستبقى فلسطين كما هي أبية قوية رغم الويلات والحروب ومحاولات الإبادة.. لك الله يا فلسطين.. وستبقى فلسطين حرة.. وستبقى الأرض عربية..

