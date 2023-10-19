مذبحة الآمنين

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غزة- الوكالات: ارتكبت قوات الاحتلال الإسرائيلي أبشع مجازرها الدموية في قطاع غزة والتي راح ضحيتها 500 شهيد مدني كلهم من النساء والاطفال وكبار السن الذين لجأوا الى أحد مواقف السيارات قرب المستشفى المعمداني في حي الزيتون ليتحولوا الى اشلاء محترقة اثر تعرضهم لضربة صاروخية مباشرة من طيران الاحتلال.

وأعلن المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة أشرف القدرة، أن «ما يزيد على 500 شهيد» سقطوا في قصف إسرائيلي استهدف المستشفى الأهلي العربي «المعمداني» في القطاع. وذكرت مصادر فلسطينية ووكالات انباء دولية أن آلاف الفلسطينيين النازحين يوجدون في ساحات ومحيط المستشفى الذي تعرض للقصف.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية أن الطائرات الإسرائيلية «شنت غارة على المستشفى الكائن بحي الزيتون بغزة أثناء تواجد آلاف المواطنين النازحين الذين لجأوا إليه، بعد أن دمرت منازلهم، وبحثوا عن مكان آمن». ووفق الوكالة «أظهرت مقاطع فيديو مركبات الإسعاف وهي تنقل الشهداء والمصابين، بالإضافة إلى اندلاع حريق جراء القصف».

بدوره قال المتحدث باسم الدفاع المدني في غزة، إن طواقم الإسعاف غير قادرة على تلبية الاحتياجات، والمجزرة التي حدثت في مستشفى المعمداني كبيرة. وأعلن المكتب الإعلامي الحكومي في غزة عن تواصل انتشال لأشلاء من موقع مجزرة مستشفى المعمداني حتى اللحظة. وأكد أن مجزرة مستشفى المعمداني تعدّ مجزرة القرن الـ21 وهي امتداد لجرائم الاحتلال منذ نكبة 1948. وأضاف: بتنا أمام مشهد خاتمة هذه النكبة الإنسانية بنفاد المواد الحياتية الأساسية، وبتوقف المستشفيات عن العمل خلال الساعات القادمة.

وخلال الأيام الماضية هدد جيش الاحتلال بقصف عدد من المستشفيات في قطاع غزة وبينها مستشفى المعمداني تمهيداً لقصفها على مرأى ومسمع من العالم.

واستشهد 3478 فلسطينيا في قطاع غزة منذ اندلاع الحرب في السابع من أكتوبر الجاري، وفق حصيلة جديدة لوزارة الصحة الفلسطينية أمس. وقالت الوزارة في بيان إن «إجمالي ضحايا العدوان الإسرائيلي لليوم الثاني عشر على التوالي هو 3478 شهيدا و12065 إصابة بجروح مختلفة» ولم يعرف إن كانت الحصيلة تشمل القتلى الذين سقطوا في قصف المستشفى.

من جهتها، قالت حركة المقاومة الإسلامية «حماس» إن «مجزرة المشفى الأهلي وسط قطاع غزة جريمة إبادة جماعية».وأضافت في بيان ان «المجزرة المروعة التي نفذها الاحتلال الصهيوني في المشفى الأهلي العربي وسط قطاع غزة جريمة إبادة جماعية تكشف مجددا حقيقة هذا العدو وحكومته الفاشية وإرهابها، وتفضح الدعم الأميركي والغربي لهذا الكيان» .

ودعت الحركة المجتمع الدولي والدول العربية والإسلامية إلى «تحمل مسؤوليتهم والتدخل الفوري العاجل لوقف غطرسة الاحتلال وجيشه الفاشي، ومحاسبته على ما يقترفه من إبادة جماعية منذ أحد عشر يوما».

وامس اتهمت «حماس» الولايات المتحدة الأميركية بأنها «شريك وداعم مباشر» لإسرائيل في قصفها الذي تشنه على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الحالي. ورأت الحركة في بيان أن تبني الولايات المتحدة للرواية الإسرائيلية ما هو إلا «تأكيد على أن الإدارة الأميركية منحازة بشكل أعمى للاحتلال، وهي شريك وداعم مباشر لقادة الاحتلال في هذه المجازر».

ونفى الجيش الإسرائيلي اتهامات وزعم انه «حسب معلومات استخباراتية حركة الجهاد الإسلامي هي المسؤولة عن عملية إطلاق الصاروخ الفاشلة». ووصفت حركة الجهاد الإسلامي هذه التصريحات بـ«الأكاذيب» واتهمت إسرائيل بالعمل على «التهرب من المسؤولية عن جريمتها».

وقال الطبيب غسان أبو ستة من «أطباء بلا حدود» في بيان أصدرته المنظمة غير الحكومية «كنا نعمل في المستشفى وكان هناك انفجار قوي وسقط السقف على غرفة العمليات. إنها مجزرة». ودانت الكنيسة الاسقفية في القدس التي تدير المستشفى الأهلي العربي الذي يطلق عليه اسم مستشفى المعمداني أيضا، الهجوم «الوحشي» الذي وقع «أثناء غارات إسرائيلية» ووصفته بأنه «جريمة ضد الإنسانية». و اعتبر الهلال الأحمر الفلسطيني القصف «جريمة حرب» راح ضحيتها «مئات» من المدنيين «بينهم نساء وأطفال وعاملون في المجال الصحي».

