دول الخليج تطالب العالم بإنهاء «ازدواجية

عربيات ودوليات

عواصم- الوكالات: دانت دول الخليج بشدة، المجزرة المروعة التي ارتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي على مستشفى في قطاع غزة، وراح ضحيتها 500 شهيد. وأدانت السعودية «بأشد العبارات الجريمة الشنيعة التي ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي»، مؤكدةً «رفض المملكة بشكلٍ قاطع، هذا الاعتداء الوحشي الذي يعُد انتهاكاً صارخاً لكل القوانين والأعراف الدولية بما فيها القانون الدولي الإنساني». وعبرت في بيان لوزارة الخارجية، عن استنكارها لعدم وقف الاحتلال الإسرائيلي هجماته المتواصلة ضد المدنيين رغم عديد من المناشدات الدولية. واعتبرت أن «هذا التطور الخطير يفرض على المجتمع الدولي التخلي عن ازدواجية المعايير والانتقائية في تطبيق القانون الإنساني الدولي عندما يتعلق الأمر بالممارسات الإسرائيلية الإجرامية ويتطلب موقفاً جاداً وحازماً لتوفير الحماية للمدنيين العزل».

وأكدت «ضرورة فتح ممرات آمنة فوراً، تلبيةً لنداءات الاستغاثة التي أطلقتها الدول والمنظمات لإيصال الغذاء والدواء للمدنيين المحاصرين في غزة، وتحميل قوات الاحتلال الإسرائيلية المسؤولية كاملة جرّاء استمرار خرقها المتكرر لجميع الأعراف والقوانين الدولية».

واعتبرت وزارة الخارجية القطرية، في بيان لها القصف «مجزرة وحشية، وجريمة شنيعة بحق المدنيين العزل، وتعدياً سافراً على أحكام القانون الدولي، والقانون الإنساني الدولي». وحذرت من أن «تواطؤ المجتمع الدولي، تارة بالصمت، وتارة أخرى بالانتقائية إزاء جرائم الحرب، والجرائم ضد الإنسانية التي يرتكبها الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني سيزيد حالة الاحتقان، ويوسع دائرة العنف، ويقود إلى مزيد من التصعيد وعدم الاستقرار».

من جانبها، قالت وزارة الخارجية العمانية في بيان ان القصف «يمثل جريمة من جرائم الحرب والإبادة، وانتهاكاً للقانون الدولي الإنساني والأخلاق والمواثيق الدولية، وعبّرت عن تعازيها ومواساتها لذوي الضحايا».

أما البحرين فقد عبرت عن إدانتها واستنكارها الشديدين للقصف الإسرائيلي للمستشفى وجددت دعوتها المجتمع الدولي إلى «التدخل العاجل لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، وضمان احترام القانون الدولي الإنساني في تأمين المستشفيات والمساكن والمنشآت المدنية، وتوفير الحماية للمدنيين.

