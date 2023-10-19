وزير الخارجية السعودي: العالم مطالب بموقف مسؤول إزاء الكارثة

عربيات ودوليات

جدة- الوكالات: أكد وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان على ضرورة رفع الحصار عن قطاع غزة، مشدداً أن المملكة حذرت مراراً من خطورة تفاقم الأوضاع في القطاع.

وأضاف وزير الخارجية السعودي في كلمة خلال اجتماع طارئ لدول مجلس التعاون الإسلامي في جدة، امس أن على المجتمع الدولي اتخاذ موقف مسؤول لحماية الفلسطينيين في غزة.

كذلك أشار إلى ضرورة إيصال المساعدات لغزة للحيلولة دون حدوث كارثة إنسانية، وشدد على ضرورة إقامة دولة فلسطينية وتطبيق قرارات الشرعية الدولية. وقال إن على المجتمع الدولي العمل على الوصول لسلام شامل وعادل بالشرق الأوسط.

من جانبه قال وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي، إن قطاع غزة يتعرض لإبادة جماعية غير مسبوقة. وأضاف أن إسرائيل ارتكبت مذبحة ضد مرضى ومدنيين عزل بقصف مستشفى في غزة، مشيراً إلى أن القصف كان متعمداً. كذلك أوضح أن إسرائيل قصفت مستشفى المعمداني قبل يومين وحذرت الأطباء.

ولفت وزير الخارجية الفلسطيني إلى أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو يقول إن الصراع بين أبناء النور والظلام لتبرير القتل. إلى ذلك أكد أن كل من أعطى إسرائيل تفويضاً ودعمها بالسلاح مسؤول عن دماء سكان غزة، كاشفاً أن آلة الحرب الإسرائيلية قتلت ما يزيد على 1300 طفل، وشردت مليون فلسطيني في أسبوع واحد.

