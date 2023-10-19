مؤتمر صحافي وسط جثامين شهداء

عربيات ودوليات

تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي وعلى نطاق واسع صورة المؤتمر الصحافي لوزارة الصحة الفلسطينية في غزة وسط جثامين شهداء مجزرة المستشفى المعمداني. وأُرفقت الصورة بعبارات مؤثرة منها المؤتمر الأول في تاريخ البشرية بين جثامين الشهداء، ومؤتمر صحافي يكسر القلب ويدميه، وصورة أبلغ من الكلام، ومؤتمر لن تراه إلا في غزة.

وكشف كيل وزارة الصحة في قطاع غزة خلال المؤتمر، أن جيش الاحتلال قصف المستشفى المعمداني بقذيفتين قبل يوم من قصفه. وأفاد بأن إدارة المستشفى اتصلت بمطران الكنيسة الإنجيلية في بريطانيا، وأبلغته بواقعة إلقاء القذيفتين، فسارع هذا الأخير بإبلاغ جميع المؤسسات الدولية المعنية ثم بعث برسالة طمأنة للمستشفى وطلب من إدارته مواصلة العمل. وأضاف «لقد كذب الاحتلال وقال إن أطفالًا إسرائيليين قُطعت رؤوسهم، وأنا أعرض لكم اليوم أطفالًا قطعت رؤوسهم وبقرت بطونهم ولم يتعرف عليهم ذووهم، في جريمة لا يعرف العالم لها مثيلًا».

