ترامب يتوعد بفرض فحص أيديولوجي على المهاجرين!

عربيات ودوليات

توعد الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب بمنع مواطني غزة دول إسلامية عدة، أخرى من دخول الولايات المتحدة، وبإجراء فحص أيديولوجي على المهاجرين، في حال انتخابه رئيساً لولاية ثانية. وقال ترامب: «نحن لن نحضر أي شخص من غزة أو سورية أو الصومال أو اليمن أو ليبيا أو من أي مكان آخر يُهدد أمننا، لن نسمح لهم بالبقاء هنا، سنجري أكبر حملة ترحيل في التاريخ». وأضاف: «لاحقاً، سنُجري فحصاً أيديولوجياً صارماً لجميع المهاجرين إلى الولايات المتحدة. لن نسمح بعد الآن بوجود مجانين خطرين وكارهين متعصبين ومهووسين بالإقامة في بلادنا».

