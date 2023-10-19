بايدن يتبنى الرواية الإسرائيلية «حرفياً»

عربيات ودوليات

عواصم - الوكالات: أعرب الرئيس الأميركي جو بايدن عن دعمه لإسرائيل التي زارها امس وتبنيه لروايتها المتعلقة بقصف المستشفى في قطاع غزة والذي أوقع مئات الضحايا وأثار احتجاجات وادانات واسعة النطاق في الشرق الأوسط. وخرجت تظاهرات في عدد من الدول العربية والإسلامية منددة وملقية باللوم على إسرائيل في قصف المستشفى لكن بايدن أعرب عن تبنيه لموقف إسرائيل التي قالت إن حركة الجهاد الإسلامي مسؤولة عما حدث. وأضاف بايدن خلال لقائه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو «بناء على ما رأيته يبدو أن ذلك تم من قبل الطرف الثاني وليس أنتم». في الوقت ذاته، أعرب بايدن عن «حزنه العميق و«غضب شديد» لهذه المأساة. لكنه قال إن حماس «لم تجلب سوى المعاناة للشعب الفلسطيني». وأكد بايدن ونتانياهو أنهما سيعملان معا من أجل تجنب المزيد من المعاناة والاستهداف للمدنيين. فقد اتهمت حركة المقاومة الإسلامية «حماس» التي تحكم قطاع غزة إسرائيل بقصف المستشفى بينما نسب الجيش الإسرائيلي الضربة إلى صاروخ أطلقته حركة الجهاد الإسلامي وقال إن لديه أدلة على ذلك لكن حركة الجهاد الإسلامي نفت ذلك ووجهت الاتهام إلى إسرائيل. أما نتانياهو الذي استقبل بايدن بالاحضان في مطار بن غوريون قبل أن يتوجها إلى الفندق لإجراء مباحثات فقال متوجها للرئيس الأميركي «على العالم المتحضر» أن يتحد ضد «حماس».

واضاف «رسمتم بدعمكم إسرائيل خطاً بين الحضارة والهمجية». وقال نتانياهو «أنت أول رئيس أميركي يزور إسرائيل في وقت الحرب»، و«لم يسبق لنا التعاون بهذا المستوى من قبل». وكان الرئيس الأميركي أبدى انحيازاً تاماً إلى إسرائيل من اليوم الأول للحرب.

من جهته أجرى وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن اتصالا هاتفيا بالرئيس الفلسطيني محمود عباس وقدم تعازيه بضحايا المستشفى في غزة مؤكدا دعمه «للتطلعات المشروعة» للفلسطينيين، على ما أعلنت وزارة الخارجية الأميركية أمس.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية ماثيو ميلر إن بلينكن الذي زار عمان في إطار جولة إقليمية تحدث في وقت متأخر من ليل الثلاثاء هاتفيا مع عباس «للتعبير عن تعازيه العميقة لسقوط المدنيين قتلى في الانفجار «الذي وقع في المستشفى الأهلي العربي في مدينة غزة وأسفر عن سقوط مئات القتلى والجرحى. وجاء هذا الاتصال عقب قصف للمستشفى العربي الأهلي، وبعد ساعات على لقاء بلينكن بعباس الثلاثاء في عمان.

