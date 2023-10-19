محللون إسرائيليون يتداولون «فيديو» مزيفاً للقصف

عربيات ودوليات

تداولت حسابات لمحللين إسرائيليين وبعض المعلقين في منصة «إكس» مقطع فيديو، زعموا أنه لصاروخ فاشل أطلقته حركة الجهاد وأصاب المستشفى. إلا أن الزعم الإسرائيلي لم يكن صحيحاً، إذ كشفت محركات البحث أن المقطع قديم ويعود إلى شهر أغسطس من العام الماضي رغم ذلك شاركه العديد من المحللين الإسرائيليين وحسابات أخرى رسمية على أنه من قصف مستشفى المعمداني.

في المقابل، نشرت حسابات الفيديو المتداول مفندة صحته، ومبينة أنه قديم وغير صحيح، مشيرين إلى أنه يعود إلى العام الماضي. وتم حذف مقطع الفيديو المزيف والذي يدعي أنه يظهر صاروخاً لحماس يضرب المستشفى المعمداني في غزة.

