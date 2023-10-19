السيسي: تهجير الفلسطينيين إلى سيناء يجرنا للحرب

عربيات ودوليات

حذر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أمس من أن تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة إلى مصر قد يتسبب بحدوث الأمر نفسه للفلسطينيين من الضفة الغربية إلى الأردن.

وقال السيسي خلال مؤتمر صحافي مع المستشار الألماني أولاف شولتس في القاهرة «فكرة تهجير الفلسطينيين من القطاع إلى مصر، يعني حدوث أمر مماثل وهو تهجير للفلسطينيين من الضفة الغربية إلى الأردن». وأضاف أنه تصبح «بالتالي فكرة الدولة الفلسطينية التي نتحدث عنها غير قابلة للتنفيذ».

وأوضح السيسي أن «نقل المواطنين الفلسطينيين من القطاع إلى سيناء يعني نقل فكرة المقاومة والقتال من غزة إلى سيناء» مشيرا إلى أن شبه الجزيرة المصرية «ستصبح بالتالي قاعدة لانطلاق عمليات ارهابية ضد اسرائيل التي من حقها الدفاع عن نفسها» وتابع «ويتلاشى بين أيدينا السلام الذي حققناه، في إطار فكرة تصفية القضية الفلسطينية»، في إشارة إلى اتفاق السلام المبرم بين مصر واسرائيل. إلى ذلك قال السيسي «إذا كانت هناك فكرة للتهجير.. توجد صحراء النقب في اسرائيل». وأضاف «من الممكن نقل الفلسطينيين إليها حتى تنتهي اسرائيل من مهمتها في تصفية الجماعات المسلحة في القطاع، ثم تقوم بارجاعهم مجددا إذا شاءت». وكانت اسرائيل أنذرت الجمعة حوالى 1,1 مليون شخص في شمال غزة بوجوب إخلاء هذا الجزء من القطاع باتجاه الجنوب، وهو ما اعتبرت الأمم المتحدة أن تحقيقه «مستحيل».

وأكد الرئيس المصري «إذا طلبت من المصريين الخروج للتعبير عن رفض الفكرة (تهجير الفلسطينيين إلى مصر)، سترون الملايين (في الشوارع)».

وخرج الآلاف من المصريين في تظاهرات في محافظات مصر تضامنا مع غزة، ونقلت فضائية «إكسترا نيوز» المصرية مشاهد تظهر متظاهرين في عدد من المحافظات بينها المنيا في الجنوب والدقهلية والمنوفية في دلتا النيل.

ويزور شولتس القاهرة ليبحث مع السيسي تطورات الحرب الدائرة بين الدولة العبرية وحركة حماس والتي دخلت يومها الثاني عشر.

وطالب الرئيس المصري المجتمع الدولي بالتدخل لوقف هذه الحرب «لأننا أمام تصعيد عسكري خطر يمكن أن يخرج عن السيطرة». وحول دخول المساعدات الإغاثية إلى قطاع غزة المحاصر والذي تقطع عنه الامدادات والخدمات الأساسية ويقطنه 2,4 مليون شخص أكد السيسي أن مصر لم تغلق معبر رفح الحدودي منذ بداية الحرب بين حركة «حماس» واسرائيل، مشيرا إلى أن «التطورات على الأرض والقصف الاسرائيلي» تسببا بذلك.

وفي هذا الصدد قال المستشار الألماني إن زيارته إلى مصر أتت للبحث عن طرق «للقيام بشيء ما حيال المعاناة الإنسانية».وأضاف «نحن نعمل معاً لضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة في أسرع وقت ممكن»، مشيرا إلى أن «الناس تحتاج هناك إلى الماء والغذاء والدواء».

