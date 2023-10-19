الأزهر يدعو لدعم فلسطين «بالعدة والعتاد»

عربيات ودوليات

دعا الأزهر الشريف امس الأمة الإسلامية إلى استثمار ما تملكه من «عدة وعتاد» لدعم الشعب الفلسطيني في صراعه المستمر مع إسرائيل وذلك في أعقاب المجزرة التي اقترفها جيش الاحتلال الثلاثاء بمستشفى المعمداني في غزة، وخلفت مئات الشهداء والجرحى.

ودعا الأزهر الشعوب العربية والإسلامية إلى «إعادة النظر في الاعتماد على الغرب»، الذي وصفه بـ«المتغطرس». وقال في بيان نُشر على مواقع التواصل إنه يتوجب «على الأمة العربية والإسلامية أن تعيد النظر جذريا في الاعتماد على الغرب الأوروبي الأميركي المتغطرس».

وأضاف أن «على الأمة الإسلامية أن تستثمر ما حباها الله به من قوة وأموال وثروات وما تملكه من عُدة وعتاد وأن تقف به خلف فلسطين وشعبها المظلوم الذي يواجه عدوا فقد الضمير والشعور والإحساس، وأدار ظهره للإنسانية والأخلاق، وكل تعاليم الرسل والأنبياء».

وأشار إلى أنه «على الفلسطينيين أن يثقوا في أن الغرب بكل ما يملك من طاقات عسكرية وآلات تدميرية ضعيف وخائف حين يلقاكم أو تلقونه، فهو يُقاتل على أرض غير أرضه، ويدافع عن عقائد و(أيديولوجيات) بالية» كما دعا الفلسطينيين إلى الصمود في وجه هجمات إسرائيل «الوحشية البربرية»، وعدم السقوط في فخ «الوهن» أمام من وصفهم بـ «وحوش الأدغال».

وكان المتحدث باسم وزارة الصحة المصرية حسام عبدالغفار اكد استعداد مصر والمستشفيات المصرية لاستقبال المصابين الفلسطينيين جراء القصف الإسرائيلي. وأضاف أن وزير الصحة ومحافظ شمال سيناء تفقدا مستشفى بئر العبد النموذجي، لافتا إلى أن الدولة المصرية لا تدخر جهدا لمساعدة الأشقاء في فلسطين. وقال «بناء على توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي تفقد وزير الصحة عددا من المستشفيات للاطمئنان على مستوى الخدمات المقدمة بها». وأوضح أن منظومة الصحة المصرية على كامل الاستعداد لاستقبال مصابي غزة الفترة القادمة. وكشفت مصادر مطلعة بوزارة الصحة والسكان عن دراسة الوزارة إقامة مستشفى ميداني في معبر رفح البري بشمال سيناء لاستقبال أي حالات من المصابين والجرحى من قطاع غزة، فور افتتاح المعبر البري. واعتبرت وزارة الخارجية المصرية في بيان هذا القصف المتعمد لمنشآت وأهداف مدنية انتهاكا خطيرا لأحكام القانون الدولي والإنساني ولأبسط قيم الإنسانية مطالبة الاحتلال بالوقف الفوري لسياسات العقاب الجماعي ضد أهالي قطاع غزة.

