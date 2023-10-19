دي ماريا يعتزل العام المقبل

دوليه

أعلن نجم منتخب الأرجنتين وبنفيكا البرتغالي أنخيل دي ماريا، أول من أمس، أنه سيعتزل اللعب الدولي مع «الألبيسيليستي» بعد بطولة كوبا أميركا 2024 في الولايات المتحدة. وأكد دي ماريا في حوار إذاعي «ستنتهي مسيرتي مع المنتخب بعد كوبا أميركا. لقد جئت إلى بنفيكا، ومنحوني هنا الفرصة للاستمرار مع المنتخب بمستوى طيب. أريد المشاركة، بالطبع أرغب في ذلك، في بطولة كوبا أميركا». ويغيب صاحب الـ35 عاماً عن قائمة «الألبيسيليستي» في هذا التوقف الدولي لمواجهتي باراغواي وبيرو في تصفيات كأس العالم 2026، بسبب الإصابة. ويعد دي ماريا أحد أبرز نجوم منتخب الأرجنتين عبر تاريخه، وخاض معه 134 مباراة، سجل خلالها 29 هدفاً.

