ماينتس أوقف الغازي

دوليه

قرر نادي ماينتس الألماني إيقاف مهاجمه الدولي الهولندي من أصل مغربي أنور الغازي لاتخاذه موقفاً من الصراع الدائر حالياً بين إسرائيل وحركة حماس الفلسطينية. وقال ماينتس في قرار إيقاف لاعبه الجديد القادم هذا الصيف من أيندهوفن الهولندي بعقد لعامين، إنه «يعفي أنور الغازي من التدريبات والمباريات. هذا رد على منشور تم حذفه بعدما نشره اللاعب البالغ من العمر 28 عاماً على وسائل التواصل الاجتماعي مساء الأحد». وقال الغازي في منشوره الداعم للفلسطينيين على انستغرام «إنها ليست حرباً. عندما يقوم طرف بقطع المياه، الغذاء والكهرباء على طرف آخر، فهذه ليست حرباً. عندما يملك طرف أسلحة نووية، فهذه ليست حرباً». وتابع «عندما يقوم تمويل طرف بمليارات الدولارات، فهذه ليست حرباً. عندما يقوم طرف باستخدام الذكاء الاصطناعي لنشر معلومات مغلوطة عن الآخر، فهذه ليست حرباً... هذا ليس صراعاً وهذه ليست حرباً. ما نشهده الآن بشكل حيّ هو إبادة جماعية ودمار شامل». وختم «من النهر الى البحر، فلسطين ستكون حرة».