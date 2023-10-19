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دوليه

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إيقاف فاجولي 7 أشهر


اوقف الاتحاد الإيطالي لاعب وسط يوفنتوس الدولي الشاب نيكولو فاجولي لمدة 7 أشهر، وذلك على خلفية المراهنات الرياضية على منصات سرية. وقال الاتحاد الإيطالي في بيان أول من امس إنه أوقف فاجولي بسبب المراهنة على مباريات كرة القدم، وهو نشاط محظور على اللاعبين المحترفين، وذلك بعد إقرار ابن الـ22 عاماً بالذنب والتفاوض على صفقة أدت الى تخفيض العقوبة. وأفاد الاتحاد الإيطالي أن عقوبة فاجولي كانت رسمياً 12 شهراً، لكن تم حسم خمسة منها على أن تستخدم في «خطة علاج» من الإدمان على القمار. وحذّر الاتحاد المحلي للعبة من أنه سينهي صفقة الإقرار بالذنب التي حصل عليها فاجولي وسيصبح عرضة لمزيد من الإجراءات التأديبية إذا لم يلتزم بهذا البرنامج.


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